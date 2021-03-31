Тарифы "Укрпочты" на доставку пенсий вырастут с 1 апреля
Кабинет Министров с 1 апреля увеличил тариф на доставку пенсий. Теперь он составит 2,65% суммы выплаты в селах и 1,3% – в городах.
Источник:Мининфрастурктуры
Сейчас тарифы на выплату и доставку пенсий и денежной помощи регулируются постановлением правительства №987. Однако, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, они уже не покрывают фактические расходы компании, необходимые для предоставления этих услуг.
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Тарифы "Укрпочты" на доставку пенсий повысили
- с 1 апреля тариф в городах вырастет с 1,15% до 1,3%;
- а в селах и поселках городского типа – с 2,3% до 2,65 % от суммы выплаты.
Это позволит "Укрпочте" обеспечить своевременную доставку пенсий, а также сохранить рабочие места для 10 тысяч почтальонов,
– пояснил Криклий.
По словам министра, это решение было компромиссом между Мининфраструктуры и Минсоцполитики.
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский добавил, что повышение тарифов на 11% меньше, чем процент увеличения минимальной заработной платы, но "оно позволяет продлить работу".
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