Більшості пенсіонерам не приноситимуть пенсії: потрібно відкривати рахунок у банку
Українським пенсіонерам перестануть приносити пенсії "Укрпоштою". Таке нововвдеення запрацює вже з 1 вересня 2021 року. Натомість вони повинні відкрити банківський рахунок, куди держава нараховуватиме гроші.
Джерело:Кабмін
Якщо ж пенсіонери цього не зроблять – рахунок відкриє замість них Пенсійний фонд. Однак для деяких груп адресна доставка пенсій та інших соціальних виплат залишиться.
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Кому не потрібно відкривати рахунок
Існує 4 категорії таких громадян:
- люди з інвалідністю I групи;
- особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду;
- особи, які досягли 80-річного віку;
- одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги з догляду.
Усі інші громадяни України будуть зобов'язані відкрити рахунок в уповноваженій банківській установі. Зробити це потрібно до 1 вересня 2021 року.
Адресна доставка пенсій: головне
- "Укрпошта" повідомила, що з 1 квітня тариф на доставку пенсій буде більшим. Тепер буде 2,65% суми виплати у селах та 1,3% – у містах.
- Як відомо, в "Укрпошти" ніколи не було конкурентів щодо доставки пенсій та соцвиплат, маючи монопольне становище на ринку. Однак нова постанова Кабміну передбачає, що запровадять конкурсний механізм відбору.
- Наразі "Укрпошта" обслуговує 3,5 мільйона пенсіонерів. Значна частина з них проживає у селах, де немає навіть банкоматів.
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