Россия заявила о запрете судоходства до октября в определенных регионах Черного моря под предлогом военных учений. Однако такие действия Кремля осудили не только в Украине, но и в Европейском Союзе.

О коварных действиях Кремля в Черном море, ремонте дорог и убытках в Укрзализныце в эксклюзивном интервью рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

К теме Информационно подогревают ситуацию, – Криклий о блокировании Россией судоходства в Черном море

О российской агрессии

Недавно Россия объявила о блокировании судоходства в Черном море. Насколько это все законно и что планирует делать Украина в этом направлении?

К сожалению, эти темы менее позитивны. Имеем традиционный след гибридной информационной войны, которую ежедневно ведет Россия. Сейчас из-за этой эскалации и стягивания войск к нашему Востоку, к их западным территориям, и у границы с Крымом, они (россияне – 24 канал) пытаются делать информационные атаки.

Полученная информация от нашей государственной гидрографии, морской и речной администраций не подтверждают, что там происходят фактические действия по блокировке. Но информационно они "подогревают" ситуацию.

Это фейк, который они запустили в сеть? Или они так хотели проверить нашу реакцию?

Для нас это принято называть фейком – когда новость или информация не соответствует действительности. Для них – это один из вариантов информационных атак, которые они постоянно осуществляют во многих направлениях, в частности Украиной.

Об эскалации мы говорим последние 2 недели. Есть ли реальная угроза тому, что Россия сгоняет свои войска на границы с Украиной. Или опять же это "подогрев" информационного пространства со стороны России, а все происходит в пределах нормы?

Сейчас мы имеем немного другую ситуацию относительно градусов температуры нагнетания этой ситуации. Для чего это делают – на самом деле много вариантов.

Более точная информация есть у наших военных, разведки, потому что они постоянно (пребывают – 24 канал) у линии соприкосновения и имеют конкретную информацию на сейчас.

Могу сказать, что пока каких-то действий – конкретных военных актов – не происходило. То, что касается вопросов инфраструктуры и наших территорий, где целостная независимая Украина, тоже не происходило. Но этот информационный поток по скоплению войск возле границы есть.

Интервью с Владиславом Криклием: смотрите видео 24 канала

О "Большой стройке"

Как только начинается весна, в Украине начинается тема относительно дорог – "Большая стройка". Какие планы на этот счет и началась ли она?

На этот (2021 – 24 канал) год планы амбициозные. Хотелось бы еще амбициознее, но в год коронакризиса мы поддерживаем тот амбициозный уровень – 6,5 тысяч километров дорог. Из них – в 2021 году будет 4,5 тысяч километров дорог государственного значения, 2 тысячи километров дорог – в областных государственных администрациях местного значения.

Несмотря на это, все уже, как и планировалось, начата. Есть подготовленные проектные документы. Финансирование сейчас мы имеем более 50 миллиардов гривен непосредственно на автодоровскую программу. Планируем увеличивать финансирование, несмотря на те сигналы, которые мы видим.

Актуально Хотим до 2024 года отремонтировать все дороги государственного значения, – Криклий

Наша цель – до 2024 года включительно, чтобы все дороги государственного значения были отремонтированы, реконструированы или достроены.

Дороги у нас строят из иностранного материала?

Из битума, очевидно. У нас нет его, это сырье, которое импортируется.

Часть бюджета, который мы выделили на дороги, мы все равно импортируем в другие страны?

Если мы говорим за балансы, налоги с импортируемых продуктов – это же деньги, которые поступают в бюджет и за которые затем финансируются социальные программы, армия и не только. Поэтому любая страна не только экспортирует, она и импортирует. Поэтому это поступления в Украину – это балансы, которые позволяют получать и платить через фискальные инструменты налоги в бюджет и этим финансировать многие сферы.

Почему у нас дороги не строят из бетона, как во многих развитых странах? Ведь бетон намного прочнее, дороги дольше будут служить и у нас очень много цементных заводов.

Бетонные дороги начали строить именно из прошлого (2020 – 24 канал) года. Это Николаев – Кропивницкий – дорога, которой не существовало. Я называл этот участок дорог "Бермудский треугольник", потому что там все исчезало, колесо из-под машин в частности. И Днепр – Решетиловка, это так же бетонные дороги.

Вообще в планах развития дорожного хозяйства амбициозная цель – это 10% от общего объема дорог должны быть бетонными.

Почему только 10%?

Потому что есть определенные расчеты, ориентировочно это не ровно 10%, это примерный процент. Должна быть интенсивность трафика, нагрузка.

Они значительно дороже, в бетонных дорогах, если они собственно разрушаются, там значительно тяжелее технология по демонтажу и замене, потому что ямочный ремонт вы не сделаете, необходимо полностью разбирать немалый участок. Она дает трещину, если там происходит разрушение.



Владислав Криклий: "10% от общего объема дорог должны быть бетонными" / Фото 24 канала

Дороговизна дорог указывает на то, что это эффективно, в частности там, где высокая интенсивность крупногабаритного транспорта. В первую очередь мы говорим о фурах и грузовиках и о Юге и Востоке, где у нас промышленность или порты. Потому что это основное направление, где ездят грузовики и разрушают дороги – это такой замкнутый круг и надо этот "клубок" разорвать.

Обратите внимание "Большая стройка" в Чернобыльской зоне: к годовщине трагедии обновляют дороги

Собственно там очень эффективными могут быть бетонные дороги, над чем сейчас и работают.

Вопрос к проверке качества строительства дорог и кто этим занимается?

У нас фактически уже не происходит тот классический ямочный ремонт, когда мы видели "50 оттенков серого", как шутили. Текущий средний ремонт происходит, но тоже будут уменьшать объемы. Фактически это позволяет процедуре более быстро проводиться и демонстрировать скорость строительства. По-другому мы бы просто ограничились бюрократическими процедурами и такого строительства не было бы.

Независимый контроль есть, у нас приобщают к этому контролю инженеров-консультантов. Генеральный подрядчик несет ответственность за качество построенных дорог, в том числе и деньгами.

О деньгах из фонда против COVID-19

В 2020 году часть фонда борьбы с COVID-19 пошла на ремонты и строительство дорог. Ваше ведомство критиковали за это. 15 апреля министр здравоохранения Максим Степанов жаловался на то, что не хватает денег на закупку вакцин. Как вы относитесь к такой критике?

Отношусь по существу. Была определенная дезинформация. Коронавирусный фонд предусматривался не только на кислородные концентраторы, увеличение заработных плат для полиции и врачей, а также и на программы развития:

финансирование малого и среднего бизнеса;

решение проблемы безработицы;

на дороги, которые планировались еще до того, как этот фонд собрали в частности.

На это финансирование рассчитывали после того, как получили положительную новость о деньгах, которые из-за решения Арбитражного суда, "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома", и они, как дивиденды, должны были поступить и собственно поступили в бюджет.

Важно! В феврале 2021 года Владимир Зеленский заявил, что в Украине никогда не существовало отдельного коронавирусного фонда. У государства, по его словам, не было возможности выделить миллиарды различным отраслям.

Отмечу, что эти деньги, за которые строили дороги, обеспечивали трудоустройство малого бизнеса, который из-за коронавирусных ограничений не мог трудоустроиться. Это были поступления и деньги в экономику как на уровне государственного, так и на уровне местного бюджетов.

Это на самом деле дало более 1,5% увеличения ВВП. Есть исследования международных партнеров и я считаю, что это правильный сигнал.

Насчет того, что на тот момент не хватало финансирования, это неправда. Сейчас я конечно присутствую в правительстве, где Степанов поднимает вопрос, когда надо дофинансировать какие-то программы. Если мы говорим за 2020 год, даже есть частично недоиспользованные деньги по определенным направлениям из коронавирусного фонда.

Вы сказали, что "Большая стройка" дала заработать малому бизнесу. Однако специализированные издания, которые исследуют это, говорят, что 5 фирм получили часть многомиллиардного "пирога", который выделяли на ремонт и строительство дорог.

Я конечно ознакомлен с этой информацией. Напомню, что в отличие от других центральных органов исполнительной власти, которые есть в сфере Министерства инфраструктуры, Укравтодор является непосредственно получателем этого финансирования.



Криклий рассказал о деньгах на дороги из Фонда против COVID-19 / Фото пресс-службы Министерства инфраструктуры

Если есть какие-то проблемы и нарушенное законодательство, в частности антикоррупционное, правоохранительные органы должны иметь эти факты, конкретно доказывать и направлять их в судебную инстанцию для того, чтобы мы не просто разговаривали о том, что есть нарушения, а были уже с конкретными задокументированными фактами.

Так, как было на днях – НАБУ задержало одного из руководителей компании "Альтком". Антикоррупционный суд избирал ему меру пресечения.

Сейчас идет избрание меры пресечения Александру Тисленко – руководителю этой компании, который, по данным НАБУ, носил взятки поляку Славомиру Новаку в свое время.

Абсолютно правильно. Поэтому независимо от того, носили ли (взятки – 24 канал) ранее бывшему председателю, носят ли сейчас, все это должно быть задокументированным, направленным в суд. Мы за то, чтобы это было максимально прозрачно.

Справка. В июле 2020 года прокуратура Варшавы обвинила экс-главу Укравтодора Славомира Новака в деле о коррупции. 4 января 2021 ГБР также направило ему сообщение о подозрении в Польшу.

Ведь это деньги налогоплательщиков, их нужно эффективно использовать. С ними не должно быть каких-то манипуляций, в частности каких-либо коррупционных проявлений. Поэтому я здесь полностью на стороне правоохранительных органов, чтобы они соблюдали эту чистоту.

Так все в порядке, пусть просто документируют, а мы будем работать?

Нет, не просто документируют. На самом деле в Министерство, если присылают какие-либо запросы, то информации мы всегда способствуем. Я лично неоднократно инициирую различные антикоррупционные расследования, в частности, чтобы было более настойчивое сотрудничество абсолютно со всеми правоохранительными органами без исключения.

Это не касалось большинства случаев сферы дорожного строительства, но относительно других транспортных направлений очень много активных действий, которые происходили и однозначно будут происходить.

О контроле по перегрузкам транспорта

Поговорим о том, как сейчас отслеживается момент перегрузки крупногабаритного транспорта и что там у нас с весовыми комплексами? Когда они будут работать и где их будут устанавливать?

У нас есть 2 законопроекта – №3742 и №3743 – об автоматизированном габаритно-весовом контроле. Единственный правильный шаг, который нам позволит вообще убрать коррупционную составляющую в вопросе контроля перегрузок.

Правоохранительный комитет уже рекомендовал второе чтение, первым они уже приняты. Правоохранительный комитет рекомендовал вносить и на следующую сессию, комитет транспорта и инфраструктуры – так же. Поэтому мы ожидаем, что не позднее, чем в мае, уже будет принято (законы – 24 канал) в сессионном зале и собственно потом подписано президентом.



Владислав Криклий:" Есть 2 законопроекта об автоматизированном габаритно-весовом контроле" / Фото 24 канала

Поэтому май – июнь это уже будут действующие законы, которые позволят работать в пределах тех "новелл", что там вводят, говорится о наконец автоматическом контроле веса и габарита – у нас сейчас 43 комплексы автоматического взвешивания в движении уже установлены – это уже так же, как камеры видеофиксации контролируют нарушения правил дорожного движения и скорости.

Фактически аналогичная или очень похожая система, единственное, пока что не хватает законодательной базы. Я решил этим не ограничиваться. Я хочу вообще, чтобы инспектор на дороге не имел полномочий по составлению ручного штрафа.

Инспектор Укртрансбезопасности будет иметь полномочия останавливать грузовики только со следующими намерениями: чтобы они совершили заезд на стационарный габаритно-весовой контроль, а там уже – процедура взвешивания будет происходить автоматизировано и информация будет передаваться в центр обработки данных.

То есть если есть превышение штрафа, факт будет фиксироваться, и штраф будет налагаться в центре, а не на месте, когда можно "по-хорошему" разойтись и закрыть глаза на это.

Задачей инспектора будет проверить сопутствующие документы, например товарно-транспортную накладную, то что они могут сделать, и заставить разгрузить грузовик, если он превышает лимит. То есть на 2– 3 тонны превысили – вызывайте другое авто или разгружайтесь, для этого будет место, и уже в пределах допущенного лимита далее продолжайте движение, а штраф вам придет автоматически.

Штрафы все равно немалые и на месте водители не рассчитываются по 17 или 50 тысяч гривен, это осуществляет уже юридическое лицо.

О скандалах вокруг инспекторов

После того как ликвидировали ГАИ, жезл из их рук выпал инспекторам Укртрансбезопасности, которая "прославилась" на всю Украину. Посмотрите, сколько видео в ютубе с регулярными побоями на дорогах, когда инспекторы Укртрансбезопасности останавливают водителей грузовиков и чтобы не штрафовать, за "скромную благодарность" отпускают их.

В ютубе я в последнее время такие видео не видел, но это работает в ручном режиме, только полная автоматизация позволит нам осуществлять этот контроль действенно и без человеческого фактора. Независимо от того, это полиция, инспектор трансбезопасности или еще третий инспекционный орган – всегда есть риск того, что человек пожелает решить вопрос на месте.

Потому что коррупция – это двусторонняя связь – когда кто-то желает решить и есть сторона, идущая навстречу. Чтобы этих встреч не было, мы просто не дадим возможность находить место, все будет фиксироваться исключительно автоматически.

Может вообще это ведомство ликвидировать? Там чуть ли не ежемесячно происходят коррупционные скандалы.

Как и в любой инспекции есть регулярные проблемы. Но в отличие от других, где и после принятия законодательных изменений будет множество проблем, которые они решают в ручном режиме, то у этого уже не будет. Мы это видели на примере разрешений на международные перевозки, где мы еще в конце 2019 года ввели автоматическую систему заказа и электронного бронирования разрешений через специальный сервис.



Криклий об Укртрансбезопасности: "В любой инспекции, есть регулярные проблемы" / Фото пресс-службы Кабмина

Были нарекания, потому что немногим это было удобно. Потому что фактически появилась конкурентная среда – кто первый забронировал, тот и получает это разрешение. Но в течение полугода привыкли и признают, что эта система справедлива и правильно работает.

Это те же разрешения, о которых вы писали у себя в фейсбуке, что "Украина дожала поляков" и был после этого скандал?

Скандала не было, это очередная манипуляция. С поляками продолжается непростой диалог, потому что они пытаются защищать интересы своих перевозчиков, нам на встречу не идут.

Несмотря на это, мы не уменьшили количество разрешений на этот год, даже добавили 5 тысяч, и продолжаем жаловаться в Европейскую комиссию, что они (поляки – 24 канал) не позволяют нам барьерный транзит и здесь, я убежден, что мы будем дожимать этот вопрос. Это важно для того, чтобы у нас была возможность выполнять импортно-экспортные операции на территорию других стран.

О проблемах Укрзализныци

Посмотрим на проблемы Укрзализныци. Всем известна история о том, как датский журналист мыл окна в Укрзализныце. Вы прокомментировали это так, что ему не удалось попиариться, когда он снова пришел со шваброй.

Удастся в третий раз. Мы с ним скоро встречаемся.

Вы договорились о встрече? Будете мыть окна в пригородных поездах?

Обязательно. В частности. Больше людей, больше чистых окон. Все честно.

К теме Криклий назвал историю датчанина с мытьем окна в Укрзализныце хайпом: пользователи в сети возмущены

Укрзализныця снова потеряла голову, что произошло? Когда будем выбирать дежурного, в которого потом будем тыкать пальцами и говорить, сколько он украл?

Вопрос не о том, что украл, а о том, как происходят изменения, как быстро и соответствует ли это ожиданиям и приоритетным задачам.

Граждане Украины фактически олицетворение государства. Они выбирают парламент, который выбирает правительство. И акционером Укрзализныци является именно Кабинет Министров Украины. Не выполнив те ожидания, которые были от главы, нет смысла растягивать этот процесс долго во времени.

Наблюдательный совет принял решение о том, чтобы уволить главу. В ближайшее время мы уже начнем конкурс по отбору главы. Я надеюсь, что это уже будет полноценный, долгожданный, суперпрофессиональный и ориентированный на быстрый результат менеджер. Потому что Укрзализныця нуждается в том, чтобы мы быстро двигались. Любой процесс настолько забюрократизирован, что даже бюрократические процессы в других государственных органах супер быстрые.

Какой финансовый результат Укрзализныци за 2020 год?

Почти 12 миллиардов гривен убытков – это финансовый результат Укрзализныци. В целом, все, что касается пассажирских перевозок – не только железнодорожных, но и авиации. 2020 год был на удивление тяжелым из-за коронавирусных ограничений.

В 2019 году не было убытков. Я вас даже удивлю, 2019 год был с прибылями.

Обратите внимание Вилла для Дамира: как Укрзализныця "помогла" Ахметову купить дворец в Женеве

2020 год выдался тяжелым и убыточным. Ринат Ахметов один из олигархов, которые активно использовали Укрзализныцю, купил себе огромное имение на Французской Ривьере.

Да, знаем об этих и других событиях. Я бы не совсем связывал это исключительно с Укрзализныцей. Убежден, у Ахметова есть много источников для получения ресурсов, чтобы покупать имения. Что касается Укрзализныци, остаются системные нерешенные проблемы:

неэффективное использование непрофильного имущества, которое можно передавать в концессии, продавать. И это все источники, лишь бы были доходы в компании;

более эффективная работа с парком;

ликвидация разнообразных надстроек и несвойственных функций, которая тоже забирает немало ресурсов и финансов компании. Вместо того чтобы развивать главное направление – грузовые и железнодорожные перевозки – мы тратили ресурсы на другие направления.

Что именно вы имели в виду?

Раздутые административные аппараты. Функции, которые можно передавать на аутсорсинг. Например, прачечные. Обязательно ли Укрзализныця должна иметь свою прачечную – или эффективнее контролировать качество белья, и если мы потом будем получать жалобы, требовать высокого качества от того, кто будет заниматься аутсорсингом.

В свое время Укрзализныця была государством в государстве. Там очень много разных направлений и активов. Они должны концентрироваться на перевозках.

Поговорим о ее основной деятельности – перевозках, в частности грузовых. Из-за того, что Укрзализныця не повысила Ринату Ахметову и его предприятиям тариф на грузовые перевозки, сколько она потеряла в 2020 году? Знаете эту цифру?

Есть разные расчеты. Но не только ему, а, в принципе, если мы говорим за категорию руды – ориентировочно это 4,5 миллиарда гривен. Те цифры, которые примерно можно получить через сближение классов. Над этим работают. У нас есть несколько вопросов:

списания и продажи вагонов, которые сейчас простаивают у забора;

тарифов.

Поэтому вагонный парк должен быть оптимизирован, эффективно использоваться и генерировать доходы. А тариф должен быть социально справедливым – не поддержка кого-то, а доходы для компании относительно ее основного направления. А это ее грузовые перевозки.



Владислав Криклий: "Вагонный парк должен быть оптимизирован" / Фото 24 канала

Наблюдательный совет Укрзализныци получает огромные зарплаты. В то же время Укрзализныця за 2020 год продемонстрировала 12 миллиардов гривен убытков и даже не смогла вытянуть из Ахметова свои 4 миллиарда гривен за повышение тарифов до рыночно обоснованного уровня. Не многовато ли себе позволяет наблюдательный совет, не слишком ли дорого он нам обходится при таких финансовых результатах этой огромной государственной компании?

Если мы говорим о государственных компаниях и железнодорожных перевозках, то это миф, что она может быть прибыльной. Потому что и немцы, которых мы считаем очень эффективными, дотируют социальное направление – прежде всего это пассажирские перевозки. Они всегда являются социально дотированными, поддерживают и финансируют инфраструктуру.

В нашем случае железная дорога это делала самостоятельно. Поэтому редкий год, когда имели положительные финансовые результаты. Но каждый год получали большую изношенность как инфраструктуры, так и подвижного состава.

Касательно наблюдательного совета – это реформа корпоративного правления. Она заключается в том, что политик, министерство, ведомство, правительство не должны влиять на то, чтобы компания эффективно развивалась.

Она не должна зависеть от этих циклов, что пришли другие политики, расставили своих людей и компания дальше работает. Есть контракты, наблюдательный совет, который следит за тем, чтобы придерживались этих критериев независимости.

Евроколея. Из бюджета выделили 500 миллионов гривен. Это очень хорошо, но у нас недавно поезд "Интерсити" с маршрутом "Запорожье – Киев" скатился с путей. Что произошло и как решается проблема?

Есть возбуждение уголовного дела в отношении тех, кто не проследил. Потому что есть обслуживание, обеспечение. Должна была информировать и отреагировать служба, которая занимается диспетчеризацией относительно того, что там было. Пассажиров этого поезда подвергали невероятной опасности.

Кроме этого, вскоре уже будут устранены все проблемы на этом участке. Мы делаем выводы относительно того, что изношенность инфраструктуры – один из тех приоритетов, с которыми должна Укрзализныця работать, в том числе и в 2021 году. Именно поэтому очень важны такие программы государственной поддержки, которые есть в 2021 году.

Важно Укрзализныця назвала причину аварии с "Интерсити+" на Днепропетровщине: уволили 6 работников

Напомню, что 4 миллиарда долларов планируют выделяться на обновление вагонного парка – 100 пассажирских вагонов, а также на электрификации участков, инфраструктуру, в том числе и на колеи, где будет происходить электрификация.

Важно сохранить такую программу, чтобы это было не один раз в 30 лет. До этого ни разу не было предусмотрено ни строчки от государства на Укрзализныцю.

О видеофиксации и безопасности на дорогах

В 2020 году установили 50 комплексов автофиксаций нарушений правил дорожного движения, так называемых видеокамер. Вы довольны результатом и началом массового штрафования водителей за превышение скорости? Кажется, это принесло 200 миллионов гривен в бюджет. Однако уменьшило ли это статистику нарушения ПДД и смертности?

Качество дорог будет геометрически повышать скорость. Если не осуществлять действенные меры по контролю безопасности дорожного движения – мы будем иметь много инвалидов и смертей на дорогах.

Крайне важно, чтобы программы безопасности дорожного движения работали и защищали нас от глупых действий и нарушений дорожного движения. Начали работать эти программы с 2019 года. В 2020 году было 100% выполнения мероприятий по этой программе – это важно.



Криклий: "Программы по безопасности дорожного движения должны защищали нас от глупых действий" / Фото "Экономической правды"

Относительно камер автоматической фиксации – это тоже важно, ведь камеры устанавливаются не на тех участках, где есть высокая скорость, но нет аварийности. Их устанавливают исключительно на местах концентрации ДТП и аварийно опасных участках. Согласно статистике, на таких участках более чем в 5 раз уменьшилось количество ДТП. Я считаю, что это хороший результат.

Понятно, что всю действенность мы сможем увидеть уже в конце 2021 года, ведь пройдет годовой цикл. В дальнейшем будем масштабировать.

Очень важно, чтобы такие шаги поддерживались не только на уровне государственного значения, но и на уровне местной власти, ведь у них тоже есть опасные перекрестки, переезды. Нужно использовать подобные комплексы. Однако констатирую с грустью, что, к сожалению, лишь отдельные города присоединились к этому процессу.

Вы помните, сколько людей погибло на украинских автодорогах в 2019 году, когда камер видеофиксации на дорогах не было?

У нас ежегодно погибает примерно 3,5 – 4 тысячи граждан.

В 2019 году погибло на дорогах 3 450 человек. А в 2020 году, когда камеры уже работали?

За 2020 год статистику не помню.

3 540 человек. После установки камер, по итогам года, погибло на 90 человек больше. Мы получили 90 дополнительных смертей после того, как вы потратили на установку этих видеокамер. Так какой эффект для граждан?

Я еще раз скажу, надо смотреть на годовой цикл. Камеры установили в конце 2020 года.

Об отказе от маршруток

Вы подали законопроект, в котором говорится об отказе от маршруток. Как это будет работать и насколько реальна его перспектива реализации?

Это будет работать довольно просто. Руководители городов должны доказать, что их выбрали правильно, а не сделали очередную ошибку, выбрав политика, который не является эффективным менеджером. Как по мне, мэр города – это прежде всего эффективный менеджер, а не политик.

Когда законопроект будет принят, он позволит использовать действенные инструменты для того, чтобы города заказывали транспортную услугу. Объясняю простыми словами. Сейчас города являются владельцами коммунального транспорта и эксплуатируют его. Также есть маршруты, на которые осуществляют конкурсы. Что мы имеем в результате:

маршрутный парк в плохом состоянии;

наличный расчет, то есть теневая экономика;

несоблюдение требований по льготным категориям – они банально не любят принимать людей с инвалидностью, им лучше взять кого-то за деньги;

об экологичности я уже не буду вспоминать.

Мафиозное сообщество с этими маршрутными такси и перевозками существует в каждом регионе.

Этот законопроект позволяет городу отказываться от проведения конкурса на этот маршрут. Город выходит с конкурсом, где требует крупногабаритный транспорт. Здесь они могут сделать большой рывок и перезапуск рынка пассажирских перевозок.

Актуально Криклий анонсировал закупку нового общественного транспорта для 11 городов: список

Город будет готов подписывать контракт на 10 лет, платить за каждый километр независимо от того, сколько людей едет в транспорте. Расчет будет происходить через электронные билеты, валидаторы – ни одной наличности.

Большие деньги выведутся из тени, а также самое главное – будет безопасность во время пассажирских перевозок и меньше трафика.

Частные перевозчики смогут работать отдельно от государственных конкурсов?

Это все будет зависеть от города.

Если они получали "черную кассу" и понимают, сколько они денег могут сейчас потерять на километрах – какой им смысл принимать в этом участие, если они смогут отдельно работать "в черную"?

Отдельно они не смогут, это зависит от правил. Это инструмент, а как им будет пользоваться город, это уже зависит от них. Они могут абсолютно всем маршрутам поставить требование на крупногабаритный транспорт и взять на себя все обязательства по уплате за эти километры.

Могут также неприбыльным маршрутам устанавливать требование крупногабаритного транспорта, а от прибыльных лишь требовать большее количество крупногабаритного транспорта.

Господин министр, исчезнет ли криминализация этого рынка?

Обязательно. Это все в руках конкретных руководителей городов. Если они сами стоят в тени той криминализации и являются криминальными авторитетами маршрутных перевозок – они, очевидно, будут поддерживать эти маршрутные такси и не захотят использовать этот уже законодательно установленный инструмент.