В Украине уже начали проект "Большая стройка", согласно которому строят и ремонтируют объекты инфраструктуры. На 2021 год планы достаточно амбициозные.

На данный момент подготовили проектные документы и выделили финансирование. Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По его словам, на ситуацию влияет коронакризис. Но, несмотря на него, в Украине поддерживают амбициозный уровень – 6,5 тысяч километров дорог. Из них в 2021 году будет:

4,5 тысячи километров дорог государственного значения;

2 тысячи километров дорог – в областных государственных администрациях местного значения.

Министр отметил, что планы относительно "Большой стройки" могут быть еще амбициознее.

Наша цель до 2024 года – чтобы все дороги государственного значения были отремонтированы, реконструированы или достроены,

– отметил Криклий.

Он отметил, что непосредственно на "автодоровскую" программу сейчас выделили более 50 миллиардов гривен. В планах – еще больше увеличить финансирование.

Что известно о "Большой стройке" в Украине