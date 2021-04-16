Нашей целью является до 2024 года отремонтировать дороги государственного значения, – Криклий
В Украине уже начали проект "Большая стройка", согласно которому строят и ремонтируют объекты инфраструктуры. На 2021 год планы достаточно амбициозные.
Источник:24 канал
На данный момент подготовили проектные документы и выделили финансирование. Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Также читайте "Большую стройку" в 2021 расширят: что известно о планах Зеленского
По его словам, на ситуацию влияет коронакризис. Но, несмотря на него, в Украине поддерживают амбициозный уровень – 6,5 тысяч километров дорог. Из них в 2021 году будет:
- 4,5 тысячи километров дорог государственного значения;
- 2 тысячи километров дорог – в областных государственных администрациях местного значения.
Министр отметил, что планы относительно "Большой стройки" могут быть еще амбициознее.
Наша цель до 2024 года – чтобы все дороги государственного значения были отремонтированы, реконструированы или достроены,
– отметил Криклий.
Он отметил, что непосредственно на "автодоровскую" программу сейчас выделили более 50 миллиардов гривен. В планах – еще больше увеличить финансирование.
Что известно о "Большой стройке" в Украине
- Это совместный проект президента Украины и правительства, который анонсировали в 2019 году.
- Его цель – построить объекты инфраструктуры всей Украины.
- Проект воплощают за бюджетные деньги, деньги Государственного фонда регионального развития, а также поступления из местных бюджетов деньги с COVID-фонда.
Поделиться новостью