В Україні вже почали проєкт "Велике будівництво", згідно з яким будують та ремонтують об'єкти інфраструктури. На 2021 рік плани – досить амбітні.

Наразі підготували проєктні документи і виділили фінансування. Про це в ефірі програми "Перехресний допит" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Також читайте "Велике будівництво" у 2021 розширять: що відомо про плани Зеленського

За його словами, на ситуацію впливає коронакриза. Але, попри неї, в Україні підтримують амбітний рівень – 6,5 тисяч кілометрів доріг. З них у 2021 році буде:

4,5 тисячі кілометрів доріг державного значення;

2 тисячі кілометрів доріг – в обласних державних адміністраціях місцевого значення.

Міністр відзначив, що плани щодо "Великого будівництва" можуть бути ще амбітнішими.

Наша мета до 2024 року – щоб всі дороги державного значення були відремонтовані, реконструйовані або добудовані,

– зазначив Криклій.

Він зауважив, що безпосередньо на "автодорівську" програму наразі виділили понад 50 мільярдів гривень. У планах – ще більше збільшити фінансування.

Що відомо про "Велике будівництво" в Україні