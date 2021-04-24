Все гаразд з цією країною, з державою в нас біда. Вона – безвідповідальна.

Всі, хто зробили злочини, пограбували людей – нехай несуть відповідальність, це правильно.

От свіже пограбування, завалився банк "Аркада", десятки тисяч обдурених вкладників.

Я знаю, чому завалився. Тому що коли цю схему прописували під банк "Аркада" ще у 2005 році, то зробили пільгову схему накопичень і обдурень людей. Хтось же це все провів через парламент, лобіював.

Нехай проводять розслідування і показують винних. Водночас не можна всіх міряти під одну гребінку і казати, що всі однакові і роблять махінації або хочуть їх зробити.

Про прожитковий мінімум

Приблизно 60% пенсіонерів отримують пенсію нижчу за 3 тисячі гривень. Питання, на яке в мене немає відповіді, це як мінімальна зарплата може бути 6 тисяч, прожитковий мінімум 2 270 гривень, а мінімальна пенсія – 1 769 гривень? Невже пенсіонерам треба менше грошей, ніж людині, яка працює за 6 тисяч гривень на мінімалку?

Це велика проблема. Тому що в пенсійній системі є показник-коефіцієнт заміщення пенсії з зарплатою, тобто який розмір твоєї пенсії порівняно з твоєю зарплатою. У 2010 – 2011 роках був 54 – 57% – дуже хороший показник. Адже означало, що пенсія – це 50% твоєї зарплати.

Зараз він 27%. У нас є невтішний прогноз, що він падатиме. Це від того, що людей, які сплачують внески, менше.

Крім того, сьогодні мінімальний внесок, який сплачується до пенсійного фонду – 1 300 гривень. А мінімальна пенсія – 1 769 гривень. Внесок на 60% тільки покриває мінімальну пенсію. Мене це теж обурює.

Я – категоричний противник цього. Як вирівняти цю ситуацію? Треба сказати, що цей прожитковий в 1 769 гривень – це тільки розрахунковий: не реальний і не фактичний. Фактичний – це 3,5 тисячі гривень для пенсіонера, але до нього треба йти.

Є законні норми – 1 769 гривень, це не мінімальна пенсія. Коли ми робили постанову про індексацію пенсій, ми зробили, можливо, лінійні рішення, але ми не можемо залишити людей один на один.

В кого є повний стаж, то давали їм 2 100 гривень, робили пенсії більшими. Але це ручний режим, так теж не може працювати. Тому ми внесли в парламент пакет законопроєктів, щоб визначити, що прожитковий мінімум – має розраховуватися інакше і бути основним стандартом для трьох – чотирьох, на які людина живе, зокрема пенсія.

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Прожитковий – перекручена система, до нього прив'язано все: штрафи, пені, збори, зарплати суддів. Ми хочемо це все відв'язати і сказати, що прожитковий розраховується – от він такий чесний.

Там, де люди живуть на цей стандарт, він має бути фактичний. Для пенсіонера – не менше 3 тисячі гривень. Ми внесли такий законопроєкт. 150 різних видів виплат прив'язано до цього прожиткового. До нього прив'язали все, навіть якісь гранти.

Про зарплату суддів

Яка зараз середня пенсія звичайного громадянина?

3 700 гривень. Завдяки останнім рішенням березня, коли ми індексували пенсії.

Це пенсія для звичайних, простих громадян. Яка середня пенсія українських суддів?

А в них не пенсія.

Довічне утримання, це те саме.

Це довічне утримання, окремий закон. Вони не прив'язані, на жаль, до тих соціальних гарантій. У них до 60 тисяч гривень, наскільки я знаю.

Середня – 77 тисяч гривень.

Повірте, я не менше вас розумію, що це несправедливо. Однак коли я про це кажу, мені говорять, що їх (суддів – 24 канал) – 3 тисячі. Я кажу, що мені байдуже скільки, головне, що 11 мільйонів і 3 тисячі треба розрівнювати.

Не може бути розриву між максимальною і мінімальною пенсією. Це я зараз не про суддів, а взагалі. Це питання несправедливості і недовіри. Що б ти потім не робив – люди тобі не вірять.

Що вам говорять в Уряді на це?

В Уряді говорять: "Де брати гроші?". Найголовніше – розуміють, що так більше не може бути. Це метастазні системи, які перекручувались 30 років. Їх треба вирівнювати.

Усі законопроєкти в уряді сприймаються. Законопроєкт (про прожитковий мінімум – 24 канал) вже поданий, я через Уряд його провела. Складно було, повірте. Я погоджувала реформу прожиткового мінімуму з усіма міністерствами. В кожному є щось, до чого прив'язаний прожитковий мінімум. Всі погодились, ми внесли в парламент.



Марина Лазебна / Фото Mind.ua

Про те, що індексацію треба робити без виключення для всіх – погодились. Так, це гроші, треба передбачати і ухвалювати закон. Будемо це робити і наполягати на цьому.

В Уряді підтримують, але все впирається в фінансовий ресурс і можливості держави. Коронавірус є. Ми мріємо, щоб у нас економіка розвивалася кращими темпами. Треба боротися з тіньовою економікою, говорити про сплату податків усіма категоріями.

За перший квартал 2020 року пенсія військовослужбовця зросла на 67 гривень. Водночас пенсія судді за цей час зросла на 9 425 гривень. Хіба це справедливо?

Дивіться, питання військових – складне. В країні, яка воює, воно потребує теж розв'язання. Однак в тому законі, який є, мовиться про те, що має підвищуватись грошове забезпечення чинного військового, відповідно перераховуються пенсії військовим пенсіонерам.

Повірте, на ці перерахунки йде приблизно 40 мільярдів гривень. Звісно, зараз немає таких можливостей. Однак я за те, щоб пенсія чинного військового та військового-пенсіонера була на гідному рівні, адже це ті люди, які нас захищають, це наша опора.

Про виплати чорнобильцям

Ми всі – за, але грошей немає.

Ні, я знову скажу, ми всі за те, що вирівнювати цю ситуацію поступово. В понеділок, 26 квітня, будуть роковини Чорнобильської трагедії. Знову ж таки, я дуже добре знаю проблему тих людей.

У 1994 році їм пообіцяли величезні розміри пенсій. Я покликала представників всеукраїнських організацій, показала їм, які є плани. Розписала поетапну карту, показала законопроєкти, які ми розробили. Ми не можемо зробити все одразу.



Лазебна: "Треба боротись з тіньовою економікою" / Фото 24 каналу

Я не даватиму обіцянок, які точно не зможу виконати. Однак крок за кроком ми можемо виправляти. Треба домовлятися та говорити з людьми. Так, в нас була непроста розмова. Висловлювали мені маніфести, але в кінці я сказала про надбавки, підвищення і закликала домовитись і рухатись далі.

В Житомирській обласній раді є такий депутат – генерал-полковник Віктор Розвадовський. Це Віктор Янукович дав йому таке звання. Він – чорнобилець, отримує майже 90 тисяч гривень виплат на місяць. Він домігся такої пенсії, а водночас тисячі українських ліквідаторів ледь зводять кінці з кінцями.

Не ледь зводять, але так.

Розвадовський – теж не бідна людина. У 2019 році він собі купив найдорожчий позашляховик Bentley за 7 мільйонів гривень. Так само я не бачив жодного бідного судді, який отримує такі величезні пенсії. Розвадовський купує шикарні позашляховики, живе у будинку на 800 квадратних метрів, а ще у нього є 4 квартири в Києві. ХІба це справедливо?

З вами важко сперечатися. Окремі люди мають доступ до судової гілки влади, вони можуть собі дійсно відсуджувати, вони добре знають закони і можуть це робити.

Є така проблема, коли у судовому рішенні мовиться про великі виплати, а пенсійні фонди кажуть про те, що не мають грошей. Проти них у такому разі відкривають кримінальні справи.

Ми повернулися до судової системи, яку треба реформувати?

Так.

Про доставку пенсій

Хотілося б запитати у вас ще про доставку пенсій, яка змінюється з 1 вересня. Пенсіонерам, які мають менше ніж 80 років і не мають інвалідності, тепер переходять на розрахунки у банках. Наскільки це зручна система для них і що не так з "Укрпоштою"?

Цікаве запитання. Знаєте, можна було б нічого не робити, якби в нас не було постійних дебатів або дискусій щодо того, що "Укрпошта" постійно диктує умови.

Наприклад, вперше у 2021 році Пенсійний фонд не уклав договір з "Укрпоштою" на цілий рік про доставлення пенсій. Вони кажуть, що упродовж першого кварталу носитимуть за тими тарифами, які були, але з 1 квітня вже ні.

За якими тарифами?

Тарифи були, наприклад, по місту менші, а по селу трохи більші. Однак тариф розраховується від суми пенсії – чим більше ми підвищуємо людям пенсії, тим більший нараховується від цієї суми тариф як за послугу "Укрпошті".

"Ковідний" рік, пенсії низькі, індексацію потрібно було робити з 1 березня для всіх, є програма для 75-річних, яка була передбачена в постанові з 1 липня, а через обмеженість ресурсу я змушена переносити її на 1 жовтня – і тут мені ще кажуть десь додатково знайти 500 – 600 мільйонів, щоб заплатити "Укрпошті".

Тоді в мене запитання: 11 мільйонів пенсіонерів, 7,6 мільйонів отримують пенсію через банк, за що ми нічого не платимо, людина має розрахунок своєї пенсії, квитанцію, може відстояти своє право, тобто людина знає все про свою пенсію.

Ми почали дивитися й за 3,5 мільйона пенсіонерів. У Києві, де є й банки, й пошта, 25% людей, за доставку пенсій яких ми платимо, приходять на пошту й отримують все саме там, стоять, скупчуються.

Ми дивились аналітику й бачимо, що дійсно люди можуть перейти на банки. Я – за людей. Я не хочу, щоб середня вартість доставки зростала. За 5 років вона зросла у 2,5 раза.

Я хочу, щоб пенсії росли більшими темпами, а середня вартість доставки була вже до цього прив'язана. Тому ми сьогодні просимо людей, які можуть й в кого є такі можливості, переходити на банківські установи. Сьогодні це легко зробити.

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Можна прийти в банк і він потім це все передасть у Пенсійний фонд. Можна також у Пенсійний фонд зайти і він вже передасть в банк і тоді людина забере свою картку. За 10 днів 80 тисяч людей вже перейшли на банки з пошти.

З тими, хто не захоче – ми розв'язуватимемо це питання. Бо є 1,7 мільйона людей, яких ми порахували. Це люди, старші 80 років, інваліди першої групи, категорія самотніх людей. Ми зразу в постанові зафіксували, що для них буде доставка тільки додому.

Але, коли ми детальніше заглибилися, то 600 тисяч з цих осіб вже перейшли на банки, тобто залишився мільйон. Однак я розумію проблему сільської місцевості і ми з директором "Укрпошти" домовилися, що порахуємо калькуляцію доставки в селах.

Нехай він порахує, яка собівартість доставки. Коли ми розв'яжемо це питання, то я думаю, що щодо тієї сільської місцевості, де немає банкоматів, ми будемо домовлятись з "Укрпоштою".

А ви знаєте, в чому проблема з банківськими картками в Україні? Річ у тім, що в нас найвища в Європі комісія за так званий еквайринг. Пенсіонер отримує ці гроші, розраховується карткою і 2% з кожної транзакції в Україні банки знімають комісію. Вона закладається продавцями, виробниками у вартість товарів. Ця комісія становить в 10 разів більше, ніж в середньому по Європі. То чому ви як урядовці не домагаєтесь того, щоб зменшити цю комісію, захищаючи банківське лобі?

Я не захищаю банківське лобі. Банківськими питаннями нехай займаються ті міністри, до сфери яких це відноситься. Я знаю одне – сьогодні людина, яка отримує пенсію, може прийти і зняти повністю свою пенсію, або не зняти і накопичити за 2 – 3 місяці, якщо є допомога родичів. Я знаю, що за це нічого не платить ні пенсіонер, ні пенсійний фонд банкам. Те, що там є питання еквайрінгу – нехай це вирішують інші урядовці.

Якщо стажу не вистачає – його можна докупити. Рік коштує трохи більше 31,5 тисячі гривень. Тобто в нас мінімальна пенсія 1 769 гривень, рік пенсійного стажу – 31 тисяча гривень.

У 2017 році провели пенсійну реформу, згідно з якою з 2018 року для всіх українців поступово підвищуються вимоги до страхового стажу. Наприклад, у 2021 році – щоб піти у 60 років – має бути стаж 28 років. Якщо його немає – то ви йдете у 63 роки тощо.

Я б хотіла поставити запитання авторам цієї реформи. На момент введення норми були такі розрахунки: в 2028 році, щоб піти на пенсію в 60 років, треба мати 35 років стажу. Їх мали б всього 45% населення.

Маючи таку тенденцію – вводять докупівлю стажу. Це звичайний добровільний договір, який можна укласти у пенсійному фонді. Він наразі розраховується як мінімальний внесок – 22% від мінімальної зарплати і його можна сплатити за місяць – два, чи скільки не вистачає.

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Я – за офіційну зарплату, за внески, за те, щоб люди платили і здобували собі стаж. Але я й за те, щоб ми не ображали і не робили пригнічення тих людей, які мають 15 років стажу чи 14 років і 9 місяців.

Ми розробили відповідний законопроєкт і я вже домовилась з Міжнародною організаціїєю праці. Він в ракурсі міжнародних ратифікованих конвенцій. Я хочу, щоб у людей, які не мають чи мають 15 років стажу, ми їм давали можливості, державну допомогу і не викидали з системи.