Середній розмір пенсії в Україні становить 3 700 гривень. Водночас на довічне утримання одного судді йде понад 77 тисяч гривень. Міністерка соціальної політики Марина Лазебна вважає такі виплати несправедливими.

Лазебна зазначила, що довічне утримання – це окремий закон. Вони не прив'язані, на жаль, до відповідних соціальних гарантій. Про це вона заявила в інтерв'ю програмі "Перехресний допит".

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"Коли я про це кажу, мені говорять, що їх (суддів – 24 канал) – 3 тисячі. Я кажу, що мені байдуже скільки, головне, що 11 мільйонів і 3 тисячі треба розрівнювати. Не може бути розриву між максимальною і мінімальною пенсією. Це я зараз не про суддів, а взагалі. Це питання несправедливості і недовіри. Що б ти потім не робив – люди тобі не вірять", – сказала Марина Лазебна.

Що кажуть в уряді

На запитання, як на це реагує Кабінет Міністрів, вона відповіла: "В уряді говорять: "Де брати гроші?". Найголовніше – розуміють, що так більше не може бути. Це метастазні системи, які перекручувались 30 років. Їх треба вирівнювати".

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За її словами, в уряді підтримують законопроєкти, але все впирається в фінансовий ресурс і можливості держави. Та додала: "Ми мріємо, щоб у нас економіка розвивалася кращими темпами. Треба боротися з тіньовою економікою, говорити про сплату податків усіма категоріями".

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Джерело: Пенсійний фонд України