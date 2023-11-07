Дело в том, что новый спикер комитета не раз попадал в скандальные ситуации. В каких резонансных историях упоминался Алексей Шевчук – рассказываем дальше.

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Алексея Шевчука назначили главой НААУ

Среди главных обязанностей Алексея Шевчука как руководителя комитета: быть спикером НААУ, реагировать на резонанс события с участием адвокатов, взаимодействовать со СМИ. Здесь следует отметить, что адвокат и сам много раз был причастен к громким скандалам и публичным обсуждениям.

Незаконное пересечение мужчинами границы:

В июне этого года журналисты-расследователи получили доступ в базу данных волонтеров из системы "Шлях". Оказалось, что большинство внесенных туда общественных организаций были определенным образом связаны с внештатным советником председателя Львовской ОВА по вопросам гуманитарной помощи и волонтерства Алексеем Шевчуком. Более того, некоторые мужчины, которые выехавли таким образом из Украины, не вернулись.

Приостановление адвокатского свидетельства:

В начале года в феврале Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области объявила о приостановлении действия адвокатского свидетельства Алексея Шевчука. Это произошло из-за нарушения правил адвокатской этики.

Речь идет об оскорблении адвоката Маси Найема. В ответ на такое решение Шевчук намекнул на инвалидность коллеги, потерявшего один глаз на фронте во время службы в ВСУ, назвав его "пиратом".

Дело тестя Алексея Шевчука по подозрению во взятке:

23 ноября 2015 года правоохранители задержали тестя Шевчука Владимира Геру по подозрению в получении взятки. Речь идет о сумме в 20 тысяч гривен. В результате представители прокуратуры впоследствии отказались от обвинений и дело вернули к прокурору.

Многократные попытки попасть на госслужбу:

Алексей Шевчук неоднократно пытался получить государственный пост. В частности:

председателя Госуправления делами;

подавался на конкурс в Высший антикоррупционный суд;

должность члена Высшей квалифкомиссии судей;

члена Совета общественного контроля при НАБУ.

Вел скандальные дела, связанные с коррупционными схемами и сепаратизмом:

За свою адвокатскую карьеру Алексей Шевчук вел резонансные уголовные дела. В частности, дело Геннадия Корбана, которого президент в 2021 году лишил гражданства за работу с агрессором.

Кроме того, был адвокатом:

Ярослава Кашубы,

Ильи Кивы,

Виктора Развадовского,

Александра Онищенко,

Борислава Розенблата,

Ярослава Дубневича,

Юлии Светличной,

Дениса Любченко.

В 2019 году вел дело мэра Киева Виталия Кличко в его иске к Кабмину. А также премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об увольнении его с должности главы КГГА.