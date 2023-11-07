Річ у тім, що новий спікер комітету неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. У яких резонансних історіях згадувався Олексій Шевчук – розповідаємо далі.

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Олексія Шевчука назначили очільником НААУ

Серед головних обов'язків Олексія Шевчука як очільника комітету: бути спікером НААУ, реагувати на резонансі події за участі адвокатів, взаємодіяти зі ЗМІ. Тут варто зазначити, що адвокат і сам багато разів був дотичний до гучних скандалів та публічних обговорень.

Незаконний перетин чоловіками кордону:

У червні цього року журналісти-розслідувачі отримали доступ до бази даних волонтерів з системи "Шлях". Виявилось, що більшість громадських організацій, які туди внесені, були певним чином пов'язані із позаштатним радником голови Львівської ОВА з питань гуманітарної допомоги й волонтерства Олексієм Шевчуком. Щобільше, деякі чоловіки, що виїхали таким чином з України, не повернулися.

Призупинення адвокатського свідоцтва:

На початку року, у лютому, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області оголосила про призупинення дії адвокатського свідоцтва Олексія Шевчука. Це трапилося через порушення правил адвокатської етики.

Мовиться про образу адвоката Масі Найєма. У відповідь на таке рішення Шевчук натякнув на інвалідність колеги, який втратив одне око на фронті під час служби у ЗСУ, назвавши його "піратом".

Справа тестя Олексія Шевчука за підозрою в хабарі:

23 листопада 2015 року правоохоронці затримали тестя Шевчука Володимира Геру за підозрою в отриманні хабаря. Мовиться про суму у 20 тисяч гривень. У результаті, представники прокуратури згодом відмовились від обвинувачень і справу повернули до прокурора.

Багаторазові спроби потрапити на держслужбу:

Олексій Шевчук неодноразово намагався отримати державну посаду. Зокрема:

голови Держуправління справами;

подавався на конкурс до Вищого антикорупційного суду;

посаду члена Вищої кваліфкомісії суддів;

члена Ради громадського контролю при НАБУ.

Вів скандальні справи, пов'язані з корупційними схемами та сепаратизмом:

Упродовж своєї адвокатської кар'єри Олексій Шевчук вів резонансні кримінальні справи. Зокрема справу Геннадія Корбана, якого президент у 2021 році позбавив громадянства за роботу з агресором.

Крім того, був адвокатом:

Ярослава Кашуби,

Іллі Киви,

Віктора Развадовського,

Олександра Онищенка,

Борислава Розенблата,

Ярослава Дубневича,

Юлії Світличної,

Дениса Любченка.

У 2019 році вів справу міського голови Києва Віталія Кличка у його позові до Кабміну. А також прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови КМДА.