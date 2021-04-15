На заседании комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики в среду, 14 апреля, произошел инцидент. Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий назвал некоторых членов комитета и его председателя Никиту Потураева антисемитами.

Из-за таких обвинений депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая отозвала свой голос за предварительно рассмотренное комитетом постановление "О дополнительных мерах по чествованию памяти жертв трагедии Бабьего Яра и Холокоста" авторства депутата ЕС Владимира Вятровича. После повторного рассмотрения этого постановления комитет решил его отклонить.

Проектом этого постановления отрицается возможность принять участие в создании Мемориального комплекса в Бабьем Яру евреям, родом из России. Как человеку, семью которого эта трагедия не обошла, для меня мучительно, что существует такой спор между различными представителями еврейской общины. На комитете я был вынужден временно отказаться от председательства и, в частности, голосования за это постановление. Из-за этих конфликтов и недоразумений Украина не почтила должным образом 60-ю и 70-ю годовщину трагедии жертв Бабьего Яра и Холокоста в Украине. А теперь рискует не почтить должным образом еще и 80-ю годовщину,

– добавил Никита Потураев.

Княжицкий прибегнул к обвинениям народных депутатов после того, как комитет не поддержал законопроект о дополнительном выделении из бюджета 300 миллионов гривен на празднование 80-й годовщины жертв трагедии Бабьего Яра.

"У нас есть семь антисемитов, включая голову Потураева, которые против голосования за чествование памяти жертв Бабьего Яра, я правильно понимаю?", – спросил Княжицкий после того, как 7 из 13 членов комитета воздержались от голосования за законопроект.

По словам председателя комитета Никиты Потураева, выделение дополнительных денег на проект не было предусмотрено действующим госбюджетом.

"Никто не ставит под сомнение необходимость финансирования государственного заповедника Бабий Яр, но выделение дополнительных ресурсов на него не было предусмотрено бюджетом Украины. Часть членов комитета, в том числе и я, поначалу воздержались от голосования за этот законопроект. Что и спровоцировало абсурдные обвинения в антисемитизме со стороны представителей "Евросолидарности", – отметил Потураев.

После доклада заместителя Министра культуры и информационной политики Ларисы Петасюк комитет все же поддержал законопроект о выделении из бюджета дополнительных денег на создание Мемориального пространства памяти жертв Бабьего Яра.

Напомним, 29 – 30 сентября 1941 года на территории киевского урочища Бабий Яр представители немецкой оккупационной администрации расстреляли по этническому признаку 33 771 еврея. Трагедия Бабьего Яра является крупнейшим разовым расстрелом в истории Холокоста.