На засіданні комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики у середу, 14 квітня, стався інцидент. Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Микола Княжицький назвав деяких членів комітету та його голову Микиту Потураєва антисемітами.

Через такі звинувачення депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька відкликала свій голос за попередньо розглянуту комітетом постанову "Про додаткові заходи з ушанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту" авторства депутата ЄС Володимира В'ятровича. Після повторного розгляду цієї постанови комітет вирішив її відхилити.

Проєктом цієї постанови заперечується можливість взяти участь у створенні Меморіального комплексу Бабиного Яру тих євреїв, які походять з Росії. Як людині, родину якої ця трагедія не оминула, для мене болісно, що існує така суперечка між різними представниками єврейської громади. На комітеті я був змушений тимчасово відмовитися від головування та, зокрема, голосування за цю постанову. Через ці конфлікти та непорозуміння Україна не вшанувала належним чином 60-ті та 70-ті роковини трагедії жертв Бабиного Яру і Голокосту в Україні. А тепер ризикує не вшанувати належним чином ще й 80-ті роковини,

– додав Микита Потураєв.

Княжицький вдався до звинувачень народних депутатів після того, як комітет не підтримав законопроєкт про додаткове виділення з бюджету 300 мільйонів гривень на відзначення 80-ї річниці жертв трагедії Бабиного Яру.

"У нас є сім антисемітів, включаючи голову Потураєва, які проти голосування за вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру, я правильно розумію?", — запитав Княжицький після того, як 7 з 13 членів комітету утрималися від голосування за законопроєкт.

За словами голови комітету Микити Потураєва, виділення додаткових грошей на проєкт не було передбачене чинним держбюджетом.

"Ніхто не ставить під сумнів необхідність фінансування державного заповідника Бабин Яр, але виділення додаткових ресурсів на нього не було передбачено бюджетом України. Через це частина членів комітету, включно зі мною, спочатку утрималися від голосування за цей законопроєкт. Що й спровокувало абсурдні звинувачення в антисемітизмі з боку представників "Євросолідарності", — зауважив Потураєв.

Після доповіді заступниці Міністра культури та інформаційної політики Лариси Петасюк комітет все ж підтримав законопроєкт про виділення з бюджету додаткових грошей на створення Меморіального простору пам'яті жертв Бабиного Яру.

Нагадаємо, 29 – 30 вересня 1941 року на території київського урочища Бабин Яр представники німецької окупаційної адміністрації розстріляли за етнічною ознакою 33 771 єврея. Трагедія Бабиного Яру є найбільшим разовим розстрілом в історії Голокосту.