Заключение комитета добавили к проекту постановления об увольнении Сенниченко. Его зарегистрировали в Раде 3 декабря.

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По результатам рассмотрения народные депутаты-члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины уволить Сенниченко Дмитрия Владимировича с занимаемой должности председателя Фонда государственного имущества,

– говорится в заключении.

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СМИ писали, что глава госимущества уходит в отставку еще 16 ноября.

Уже 18 ноября политик подтвердил, что уходит с должности. Он подчеркнул: это его личное желание. По его словам, в течение 2 лет Фонд "сильно изменился и имеет постоянство, имеет новые процессы".

Однако в "НВ Бизнес" предполагали, что причина отставки Сенниченко другая. Мол, президент Владимир Зеленский недоволен тем, что избиратели плохо воспринимают приватизацию.

Премьер-министр Денис Шмигаль был убежден, что Сенниченко таки сам решил уходить в отставку. По словам чиновника, "сенсационных вещей" здесь нет.

Обратите внимание! Сенниченко стал главой Фонда 19 сентября 2019 года. Перед тем он работал директором по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой Укрпочты, а также руководящим директором Jones Lang LaSalle в Украине.

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