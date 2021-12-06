Заключение комитета добавили к проекту постановления об увольнении Сенниченко. Его зарегистрировали в Раде 3 декабря.
К теме Никаких сенсаций, – Шмигаль объяснил отставку главы ФГИ Сенниченко
По результатам рассмотрения народные депутаты-члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины уволить Сенниченко Дмитрия Владимировича с занимаемой должности председателя Фонда государственного имущества,
– говорится в заключении.
Главное об освобождении Сенниченко
- СМИ писали, что глава госимущества уходит в отставку еще 16 ноября.
- Уже 18 ноября политик подтвердил, что уходит с должности. Он подчеркнул: это его личное желание. По его словам, в течение 2 лет Фонд "сильно изменился и имеет постоянство, имеет новые процессы".
- Однако в "НВ Бизнес" предполагали, что причина отставки Сенниченко другая. Мол, президент Владимир Зеленский недоволен тем, что избиратели плохо воспринимают приватизацию.
- Премьер-министр Денис Шмигаль был убежден, что Сенниченко таки сам решил уходить в отставку. По словам чиновника, "сенсационных вещей" здесь нет.
Что известно о скандале с "Большевиком"
- Журналист Сергей Лещенко тоже утверждал, что Сенниченко уходит в отставку из-за "скандальной приватизации завода "Большевик", которая прошла под одного участника".
- Киевский машиностроительный завод продали компании "Дженерал Коммерс" в 2021 году за 1,4 миллиарда гривен. Завод был крупнейшим за последние 15 лет объектом, который Украина продала на аукционе.
- Антимонопольный комитет должен проверить, не было ли между участниками торгов сговора.
- В то же время Сенниченко убежден, что продажа была по закону.