Висновок комітету додали до проєкту постанови про звільнення Сенниченка. Її зареєстрували у Раді 3 грудня.

До теми Жодних сенсацій, – Шмигаль пояснив відставку голови ФДМ Сенниченка

За результатами розгляду народні депутати – члени Комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України звільнити Сенниченка Дмитра Володимировича з займаної посади Голови Фонду державного майна,

– мовиться у висновку.

Головне про звільнення Сенниченка

ЗМІ писали, що голова Держмайна йде у відставку ще 16 листопада.

Вже 18 листопада політик підтвердив, що йде з посади. Він наголосив: це його особисте бажання. За його словами, протягом 2 років Фонд "сильно змінився і має сталість, має нові процеси".

Однак в "НВ Бізнес" припускали, що причина відставки Сенниченка інша. Мовляв, президент Володимир Зеленський невдоволений тим, що виборці погано сприймають приватизацію.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль був переконаний, що Сенниченко таки сам вирішив йти у відставку. За словами урядовця, "сенсаційних речей" тут немає.

Зверніть увагу! Сенниченко став главою Фонду 19 вересня 2019 року. Перед тим він працював директором з управління нерухомим майном та інфраструктурою Укрпошти, а також керівним директором Jones Lang LaSalle в Україні.

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