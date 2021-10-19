Комитет поддержал поправки народных депутатов к первому чтению. О соответствующем решении постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил 19 октября.

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По результатам рассмотрения комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять указанное постановление (бюджет-2022 – 24 канал) за основу и в целом,

– сообщил Мельничук.

Заметим, законопроект в первом чтении народные депутаты должны одобрить до 20 октября.

Главные показатели бюджета-2022

Рост реального ВВП Украины предусмотрен на уровне 3,8%. Инфляция составит 6,2%,

Доходы бюджета составят 1 триллион 267 миллиардов гривен, что на 161 миллиард больше, чем в 2021 году.

Расходы вырастут до 1 триллиона 441 миллиарда гривен;

По прогнозам, дефицит будет на уровне 188 миллиардов гривен.



Главные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала

Полный текст публикации Тараса Мельничука

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета в порядке специальной процедуры рассмотрел и одобрил проект постановления Верховной Рады Украины "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022" и таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы к законопроекту. И по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной Раде Украины принять указанное постановление за основу и в целом.

В соответствии с Регламентом проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год считается принятым в первом чтении, если будет принят в целом проект постановления Верховной Рады относительно выводов и предложений к законопроекту, а принятые Верховной Радой выводы и предложения к законопроекту получают статус Бюджетных выводов Верховной Рады.