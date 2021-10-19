Комітет також підтримав правки народних депутатів до першого читання. Про відповідне рішення постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив 19 жовтня.

Цікаво Нагадує "Гру в кальмара": у "Голосі" оригінально пояснили, чому не підтримають держбюджет-2022

За результатами розгляду комітет рекомендував Верховній Раді України схвалити зазначену постанову (бюджет-2022 – 24 канал) за основу та в цілому,

– повідомив Мельничук.

Зауважимо, законопроєкт у першому читанні народні депутати мають схвалити до 20 жовтня.

Головні показники бюджету-2022

Зростання реального ВВП України передбачене на рівні 3,8%. Інфляція складе 6,2%,

Доходи бюджету становитимуть 1267 мільярдів гривень, що на 161 мільярд більше, ніж у 2021 році.

Витрати зростуть до 1441 мільярда гривень;

За прогнозами, дефіцит буде на рівні 188 мільярдів гривень.



Головні показники Держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу

Повний текст публікації Тараса Мельничука

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у порядку спеціальної процедури розглянув та схвалив проєкт постанови Верховної Ради України "Про висновки та пропозиції до проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік" та таблицю пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи до законопроєкту. Та за результатами розгляду рекомендував Верховній Раді України прийняти зазначену постанову за основу та в цілому.

Відповідно до Регламенту проєкт закону про Державний бюджет України на наступний рік вважається прийнятим у першому читанні, якщо буде прийнято в цілому проєкт постанови Верховної Ради щодо висновків і пропозицій до законопроєкту, а схвалені Верховною Радою висновки і пропозиції до законопроєкту набувають статусу Бюджетних висновків Верховної Ради.