Соответствующее решение Комитет по вопросам правоохранительной деятельности принял 16 июня. Говорится о проекте закона № 4651.

К теме Зеленский ветировал закон об ответственности за недостоверное декларирование

Комитет рекомендует Раде принять поправки президента

На заседании комитет рекомендовал Верховной Раде:

принять предложения Владимира Зеленского к закону;

принять закон в целом.

Кстати, 15 июня президент ветировал законопроект об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Это произошло потому, что в начале июня нардепы проголосовали за проект закона с поправками, которые:

делают невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников даже если декларант знает об этом имуществе. То есть указывать имущество, которым владеет член семьи, надо только в том случае, если он сам предоставил такую ​​информацию декларанту.

отменяли тюремное заключение, если чиновник умышленно не подаст декларацию.

Еще тогда Владимир Зеленский заверил, что не подпишет документ в таком формате. "Это ведь не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента".

Краткая предыстория