Соответствующее решение Комитет по вопросам правоохранительной деятельности принял 16 июня. Говорится о проекте закона № 4651.
К теме Зеленский ветировал закон об ответственности за недостоверное декларирование
Комитет рекомендует Раде принять поправки президента
На заседании комитет рекомендовал Верховной Раде:
- принять предложения Владимира Зеленского к закону;
- принять закон в целом.
Кстати, 15 июня президент ветировал законопроект об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
Это произошло потому, что в начале июня нардепы проголосовали за проект закона с поправками, которые:
- делают невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников даже если декларант знает об этом имуществе. То есть указывать имущество, которым владеет член семьи, надо только в том случае, если он сам предоставил такую информацию декларанту.
- отменяли тюремное заключение, если чиновник умышленно не подаст декларацию.
Еще тогда Владимир Зеленский заверил, что не подпишет документ в таком формате. "Это ведь не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента".
Краткая предыстория
- В октябре 2020 года Конституционный Суд признал статью, которая предусматривала уголовную ответственность за ложь в декларациях, неконституционной. То есть фактически отменил ответственность за ложь в декларациях.
- После этого в ноябре 2020 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об ответственности за ложь в декларации.