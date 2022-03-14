Отдельно Комитет обратился в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Депутаты попросили исключить Россию из ее состава.

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Комитет по вопросам Регламента призывает закрыть небо над Украиной

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады 13 марта провел онлайн-совещание, на котором в очередной раз отметил необходимость немедленного закрытия неба над Украиной. Это нужно, чтобы оккупанты больше не могли наносить ракетно-бомбовые удары и уничтожать украинцев.

Кроме того, нардепы-члены Комитета выразили благодарность за героическое сопротивление врагам жителям Мариуполя, Херсонщины, Киевщины, Николаевщины, Сумщины, Харьковщины и всех других городов и сел Украины, которые находятся под обстрелами и оккупацией вооруженных сил страны-агрессора.

Члены Комитета защищают Украину с оружием в руках и продолжают оказывать помощь людям, которые пострадали в результате военных действий и были вынуждены покинуть свои дома и выехать в более безопасные места.

– говорится в сообщении.

Также Комитет обратил внимание на необходимость предоставления гуманитарных коридоров:

для перевозки гуманитарных грузов с продуктами и медикаментами в Мариуполь,

для эвакуации гражданского населения из находящихся под обстрелами врагов городов.

Нардепы выступают за немедленное прекращение огня, чтобы вывезти мирных жителей в безопасные места.

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