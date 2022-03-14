Окремо, Комітет звернувся до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Депутати попросили виключити Росію з її складу.

До теми Парламент ще однієї країни-члена НАТО підтримав закриття неба над Україною

Комітет з питань Регламенту закликає закрити небо над Україною

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради 13 березня провів онлайн-нараду, на якій вчергове наголосив на необхідності негайного закриття неба над Україною. Це потрібно, аби окупанти більше не могли завдавати ракетно-бомбових ударів та знищувати українців.

Окрім цього, нардепи-члени Комітету висловили подяку за героїчний спротив ворогам жителям Маріуполя, Херсонщини, Київщини, Миколаївщини, Сумщини, Харківщини та всіх інших міст і сіл України, які перебувають під обстрілами та окупацією збройних сил країни-агресорки.

Члени Комітету захищають Україну зі зброєю у руках та продовжують надавати допомогу людям, які постраждали внаслідок військових дій та були змушені залишити свої будинки та виїхати у безпечніші місця,

– мовиться у повідомленні.

Також Комітет звернув увагу на необхідності надання гуманітарних коридорів:

для перевезення гуманітарних вантажів з продуктами та медикаментами до Маріуполя,

для евакуації цивільного населення з міст, які перебувають під обстрілами ворогів.

Нардепи виступають за негайне припинення вогню, щоб безпечно вивезти мирних жителів у безпечні місця.

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