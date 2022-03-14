Відповідне звернення отримало підтримку 90 депутатів із 101 в парламенті. Таким чиному уже дві країни, які є членами НАТО, підтримали закриття неба над Україною. Ще 10 днів тому схожу постанову схвалив парламент Литви.

Нагадаємо Литовський парламент підтримав запровадження закритого неба в Україні

Однак парламент Естонії не просто підтримав закриття неба, а звернувся з цим проханням до ООН. Етонські парламентарі засуджують російську агресію та наголошують на тому, що війна проти України є злочином.

Естонія вимагає додаткових санкцій проти Росії та Білорусі. Крім того, депутати підтримують ембарго на товари з цих країн. Також Естонія просить країни світу закрити свій повітряний простір та порти для Росії та виключити країну-агресорку із Ради Європи.

Парламент Естонії просить ООН вжити заходів для закриття неба над Україною, щоб уникнути ще більшої кількості жертв серед цивільного населення.

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