Комитет Верховной Рады поддержал новые законопроекты о "евробляхах"
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроекты о "евробляхах" во втором чтении. Говорится о доступной растаможке ввозимых авто в течение 180 дней.
Источник:пресс-служба Верховной Рады
В общем профильный комитет утвердил ко второму чтению законопроекты №4643-д и №4644-д. Ранее парламентарии проголосовали за них в первом чтении.
Важно Новый закон о растаможивании "евроблях" могут существенно ухудшить
Что предусматривают законопроекты
Законопроектами предлагается таможенное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года по новой формуле. Она будет действовать в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона.
Действие закона будет распространяться на транспортные средства, которые соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и не происходят из страны, признанной государством-агрессором или временно оккупированных территорий.
Формула будет зависеть от:
- возраста авто;
- объема и типа двигателя.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает принятие Радой в первом чтении законопроекта о льготном таможенном оформлении авто с европейской регистрацией.
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