Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроекты о "евробляхах" во втором чтении. Говорится о доступной растаможке ввозимых авто в течение 180 дней.

В общем профильный комитет утвердил ко второму чтению законопроекты №4643-д и №4644-д. Ранее парламентарии проголосовали за них в первом чтении.

Важно Новый закон о растаможивании "евроблях" могут существенно ухудшить

Что предусматривают законопроекты

Законопроектами предлагается таможенное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года по новой формуле. Она будет действовать в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона.

Действие закона будет распространяться на транспортные средства, которые соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и не происходят из страны, признанной государством-агрессором или временно оккупированных территорий.

Формула будет зависеть от:

возраста авто;

объема и типа двигателя.

Как будет работать формула? Чем старше авто, и чем больше объем двигателя – тем его растаможка будет дороже. В среднем за растаможку "евробляхи" придется заплатить от 1 тысячи до 3 тысяч долларов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает принятие Радой в первом чтении законопроекта о льготном таможенном оформлении авто с европейской регистрацией.