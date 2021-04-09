Комітет Верховної Ради підтримав нові законопроєкти про "євробляхи"
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкти про "євробляхи" у другому читанні. Мовиться про доступне розмитнення ввезених авто протягом 180 днів.
Джерело:пресслужба Верховної Ради
Загалом профільний комітет затвердив до другого читання законопроєкти № 4643-д та № 4644-д. Раніше парламентарі проголосували за них у першому читанні.
Важливо Новий закон про розмитнення "євроблях" можуть суттєво погіршити
Що передбачають законопроєкти
Законопроєктами пропонується митне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року за новою формулою. Вона діятиме протягом 180 днів з дня набрання чинності цього закону.
Дія закону поширюватиметься на транспортні засоби, що відповідають екологічним нормам "Євро-2" та не мають походження з країни, визнаною державою-агресором або з тимчасово окупованих територій.
Формула залежатиме від:
- віку авто;
- об'єму та типу двигуна.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує схвалення Радою у першому читанні законопроєкту про пільгове митне оформлення авто з європейською реєстрацією.
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