Об этом в программе "Перекрестный допрос" рассказал народный депутат и спортсмен Василий Вирастюк. Он отметил, что ранее намеревался работать в комитете социальной политики и защиты прав ветеранов.

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Вирастюк анонсировал создание нового подкомитета в Раде

Однако, по словам нардепа, этот комитет имеет более социальное направление в своей работе. В частности, его члены занимаются социальными пакетами, жильем и льготами для воинов.

Понял, и коллеги посоветовали, пойти в комитет здоровья нации, который возглавляет Михаил Радуцкий. Скорее всего, я иду туда. Возможно создать в этом комитете подкомитет спортивно-оздоровительной реабилитации,

– отметил Вирастюк.

В подкомитет планируют привлечь к совместной работе нардепов-ветеранов из всех фракций. "В конце концов объединиться для осуществления хорошей цели", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Василий Вирастюк 15 июня принес присягу народного депутата.