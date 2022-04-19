Об интересном случае с харьковскими коммунальщиками рассказал волонтер Роман Доник. Он шутит, что его рабочие изрядно испугали.

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Коммунальщики начали работать сразу после отмены тревоги

Мужчина отметил, что вернулся с выезда уже утром и на несколько часов прилег поспать. Как это часто бывает в Харькове, прозвучала воздушная тревога. Поскольку волонтер находился за двумя стенами, решил продолжить отдыхать.

Просыпаюсь (как кажется) через мгновение, в холодном поту, шерсть дыбом стоит, от скрежета металла по камню. Первое мнение, ну все, прилетело. Вот эти две стены сложатся вместе с каким-то железом,

– рассказал Доник.

Это не коммунальщики, а спецназовцы, – волонтер

Однако через мгновение его паника исчезла: ведь в постели никаких обломков не было и даже пыли. Однако назойливый скрежет продолжился. Волонтер выглянул в окно – это работали харьковские коммунальщики: трактор убирал с асфальта мусор и песок, а только 15 – 20 минут прошли после завершения тревоги.

Это коммунальный спецназ харьковский, а не гражданская коммунальная служба. Говорят, тоже самое в других городах,

– добавил волонтер.

Доник сделал правильный вывод: этих людей россиянам никогда не удастся оккупировать и научить жить.

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