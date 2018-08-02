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Коммунальный апокалипсис отложен: что меняет переход электростанций в собственность Киева

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Без горячей воды, а могли еще остаться и без света. Коммунальный апокалипсис в Киеве отложен на месяц. Электростанции, которые на днях перешли в собственность города, закупили газ у частной фирмы. Поскольку "Нафтогаз" отказывается поставлять им голубое топливо из-за долгов.

Коммунальщики говорят, их накопили не они, а предыдущий владелец – Ринат Ахметов. А недавно он передал в собственность Киева электростанции и мусоросжигательный завод. В мае в подчинение города перешли еще и электросети и котельные.

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Главный инженер радуется, что 5-я ТЭЦ работают по обычному графику. Хотя, еще недавно готовились приостановить работу. Впервые за более чем 40-летнюю историю существования. В последний момент городская власть нашла выход и закупила газ у частной компании.

Это стоит городу больше денег, но нас поставили в такие условия, что другого выхода нет. Вчера до 12 ночи продолжались переговоры,
– отметил киевский городской глава Виталий Кличко.

Эти 18 миллионов кубов газа помогут пережить месяц без отключений электроэнергии.

ТЭЦ-5 остановка не грозит, а значит в Киеве будет поддержано стабильное электроснабжение,
– заверил заместитель киевского городского головы Петр Пантелеев.

Как оказалось, топливо город закупил у компании, которая принадлежит группе "Приват" Игоря Коломойского. Их партнерами по бизнесу также являются нардеп Виталий Хомутынник и российско-украинский бизнесмен Павел Фукс.

А вот когда киевлянам наконец вернут горячую воду – власть не знает. Глава Киева Виталий Кличко говорит, ему перед людьми неудобно, но поделать ничего не может.

"Хочу извиниться перед киевлянами, у которых горячей воды нет. Если киевляне придут под мэрию, у нас не будет другого выхода, как вместе идти к "Нафтогазу", – сказал Кличко.

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На грани энергетического коллапса столица из-за долгов ахметовского "Киевэнерго". Оно обслуживало город на протяжении 17 лет. Теперь сети вернули киевскому коммунальному предприятию. А с ними и задолженность перед "Нафтогазом". А это – 4,8 миллиарда гривен. Из них 2,5 миллиарда – это неоплаченные счета киевлян. 1 миллиард – долг государства за субсидии и теплоснабжение бюджетных учреждений. Еще миллиард "Нафтогаз" насчитал "Киевэнерго" – пеня и штраф за несвоевременный расчет.

Именно поэтому "Нафтогаз" не хочет заключать договоры на поставку энергоносителей с коммунальным предприятием. Власть Киева вроде и не против взять на себя долги населения, но это меньше половины суммы. Проблему уже решают в суде. "Киевэнерго" пока что присудили отдать лишь 4% задолженности. А пока идут суды, киевлянам уже можно было бы вернуть горячую воду, говорит эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус.

Можно было перевести "Киевтеплоэнерго" на подписку, на авансы, чтобы этот долг точно не нарастал, чтобы весь газ был предоплачен и по подписке его отпускать, чтобы киевляне имели горячую воду. Это показывает, что тупо повышение тарифов без того, чтобы сбалансировать систему платежей, субсидий, оно не решает проблему,
– прокомментировал эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус.

Если проблему не решат, отопительный сезон тоже окажется под угрозой.

Автор: Марина Молька
Теги: коммунальные услуги Электроэнергия Новости Киева
Источник: 24 канал
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