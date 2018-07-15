Один из украинских городов планируют полностью перевести на светодиодное освещение

Николаев может стать первым украинским городом, который будет полностью оборудован светодиодным освещением. Заниматься оборудованием LED-освещения улиц в Николаеве в рассрочку на 3 года будет киевская компания Ava Tech.

Об этом сообщает EcoTown со ссылкой на Nikvesti.com.

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По словам соучредителя компании Ava Tech, которая предложила такое решение, Артема Чугунова, Николаев может стать первым городом, полностью оборудованным светодиодным освещением не только в Украине, но и в Европе.

Как сообщил заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук, светодиодное освещение имеет ряд преимуществ, главные из которых – это потребление электроэнергии в 2,5 раза меньше, чем обычное, и соответственно вдвое больше экономии.