Одне з українських міст планують повністю перевести на світлодіодне освітлення

Миколаїв може стати першим українським містом, яке буде повністю обладнане світлодіодним освітленням. Займатиметься обладнанням LED-освітлення вулиць в Миколаєві в розстрочку на 3 роки буде київська компанія Ava Tech.

Про це повідомляє EcoTown з посиланням на Nikvesti.com.

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За словами співзасновника компанії Ava Tech, яка запропонувала таке рішення, Артема Чугунова, Миколаїв може стати першим містом, повністю обладнаним світлодіодним освітленням не лише в Україні, а й в Європі.

Як повідомив заступник Миколаївського міського голови з питань енергоефективності Олександр Омельчук, світлодіодне освітлення має низку переваг, головні з яких – це споживання електроенергії в 2,5 рази менше, ніж звичайне, і відповідно вдвічі більше економії.