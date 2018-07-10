Лавка в центрі Житомира вдарила людину струмом

У понеділок, 9 липня, у центрі міста Житомир чоловік присів на металеву лавку, щоб сфотографуватись. І отримав удар електричним струмом напругою у 205 Вольт.

Наслідками удару стали переляк та гематома.

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Увечері потерпілий з товаришами вирішили здійснити експеримент з небезпечною лавкою, застосувавши вольтметр та електричну лампу. Прилад показав 205 Вольт. А лампа загорілась, наче від звичайної побутової мережі.

Удар був сильний – трусило, сіпало, стискало так, що ледве вирвався. Якби на моєму місці була б дитина, вона навряд чи вижила б. А якщо б йшов дощ, то, напевно, не вижив би і я,

– розповів постраждалий Олександр Кліваденко.

Товариш потерпілого Сергій Оніщук розповів, що поліцейські, які прибули за викликом, були шоковані. Адже з'ясувалося, що причиною інциденту стала пошкоджена ізоляція на кабелі вуличного світильника.



Лавка, яка вразила струмом мешканця Житомира

Комунальники ж запевняють: лавку у вигляді скульптурної інсталяції місту подарували ще 2012 року. Але через відсутність проекту на баланс її ніхто не взяв. Зараз небезпечну скульптуру знеструмили, а найближчими днями обіцяють заземлити.

Сьогодні вже знайшли недолік – була пошкоджена ізоляція на цій скульптурі. Виконали ремонтні роботи. Цей об'єкт на території міста і підприємство "Міськсвітло" буде здійснювати необхідне утримання цього об'єкта,

– заявив начальник управління ЖКГ Житомирської міськради Олександр Марцун.

Потерпілий Олександр не планує звертатись до поліції. За його словами, він задоволений тим, що проблему усунули і тепер лавка стане безпечною для містян.