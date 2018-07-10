20:18
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 19°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    28°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
Вєсті Кремля
23:55, 9 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, 9 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Лавка в центрі Житомира вдарила людину струмом

139 Читать новость на русском

У понеділок, 9 липня, у центрі міста Житомир чоловік присів на металеву лавку, щоб сфотографуватись. І отримав удар електричним струмом напругою у 205 Вольт.

Наслідками удару стали переляк та гематома.

Читайте також: На Київщині молодий хлопець загинув, фотографуючи захід сонця

Увечері потерпілий з товаришами вирішили здійснити експеримент з небезпечною лавкою, застосувавши вольтметр та електричну лампу. Прилад показав 205 Вольт. А лампа загорілась, наче від звичайної побутової мережі.

Удар був сильний – трусило, сіпало, стискало так, що ледве вирвався. Якби на моєму місці була б дитина, вона навряд чи вижила б. А якщо б йшов дощ, то, напевно, не вижив би і я,
– розповів постраждалий Олександр Кліваденко. 

Товариш потерпілого Сергій Оніщук розповів, що поліцейські, які прибули за викликом, були шоковані. Адже з'ясувалося, що причиною інциденту стала пошкоджена ізоляція на кабелі вуличного світильника.


Лавка, яка вразила струмом мешканця Житомира

Комунальники ж запевняють: лавку у вигляді скульптурної інсталяції місту подарували ще 2012 року. Але через відсутність проекту на баланс її ніхто не взяв. Зараз небезпечну скульптуру знеструмили, а найближчими днями обіцяють заземлити.

Сьогодні вже знайшли недолік – була пошкоджена ізоляція на цій скульптурі. Виконали ремонтні роботи. Цей об'єкт на території міста і підприємство "Міськсвітло" буде здійснювати необхідне утримання цього об'єкта,
– заявив начальник управління ЖКГ Житомирської міськради Олександр Марцун.

Потерпілий Олександр не планує звертатись до поліції. За його словами, він задоволений тим, що проблему усунули і тепер лавка стане безпечною для містян. 

Теги: Новини України Новини Житомира Електроенергія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
"Вам повезло" та "інженерне обладнЕння": наскільки грамотні українські політики у Twitter
сьогодні, 20:00 "Вам повезло" та "інженерне обладнЕння": наскільки грамотні українські політики у Twitter
242
Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
сьогодні, 18:00 Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
Павло Казарін 645
Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
9 липня, 10:00 Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
1793
Добре, що Україна поступилася не комусь із невдах, а саме Хорватії, – Маркевич
сьогодні, 17:10 Добре, що Україна поступилася не комусь із невдах, а саме Хорватії, – Маркевич
Іван Вербицький 815
"Слава Україні" від хорватів засліпила українців від важливої новини про Фірташа
сьогодні, 17:01 "Слава Україні" від хорватів засліпила українців від важливої новини про Фірташа
Дід Панас 3221
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
Вихідні-2018: Кабмін затвердив перенесення робочих днів
 11 січня , 12:12
Скасування депутатської недоторканності: КС схвалив президентський законопроект
 20 червня , 15:03
У міжнародний розшук оголошено керівників "Трейд Коммодіті"
 11 квітня , 16:30
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук