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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Лавка в центре Житомира ударила человека током

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В понедельник, 9 июля, в центре города Житомир мужчина присел на металлическую скамейку, чтобы сфотографироваться. И получил удар электрическим током напряжением в 205 Вольт.

Последствиями удара стали испуг и гематома.

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Вечером потерпевший с товарищами решили осуществить эксперимент с опасной скамейкой, применив вольтметр и электрическую лампу. Прибор показал 205 Вольт. А лампа загорелась, словно от обычной бытовой сети.

Удар был сильный – трясло, дергало, сжимало так, что еле вырвался. Если бы на моем месте был бы ребенок, он вряд ли выжил. А если бы шел дождь, то, наверное, не выжил бы и я,
– рассказал пострадавший Александр Кливаденко.

Товарищ пострадавшего Сергей Онищук рассказал, что полицейские, прибывшие на вызов, были шокированы. Ведь выяснилось, что причиной инцидента стала поврежденная изоляция на кабеле уличного светильника.

Скамейка, которая поразила током жителя Житомира

Коммунальщики уверяют: скамейку в виде скульптурной инсталляции городу подарили еще в 2012 году. Но из-за отсутствия проекта на баланс ее никто не взял. Сейчас опасную скульптуру обесточили, а в ближайшие дни обещают заземлить.

Сегодня уже нашли недостаток – была повреждена изоляция на этой скульптуре. Выполнили ремонтные работы. Этот объект на территории города и предприятие "Горсвет" будет осуществлять необходимое содержание этого объекта,
– заявил начальник управления ЖКХ Житомирского горсовета Александр Марцун.

Пострадавший Александр не планирует обращаться в полицию. По его словам, он доволен тем, что проблему устранили и теперь лавка станет безопасной для горожан.

Теги: Новости Украины Новости Житомира Электроэнергия
Источник: 24 канал
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