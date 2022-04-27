Такую информацию сообщили в телеграм-канале Киевской городской государственной администрации. Отмечается, что водопровод прокладывали совместными усилиями специалистов "Киевводоканала", "Ирпеньводоканала", "Житомирводоканала" и подрядных организаций.

Читайте также В Броварах возобновили электро- и водоснабжение, а в Ирпене прокладывают водопровод

В КГГА отметили, что всего проложено две нити полиэтиленовых труб диаметром 160 миллиметров и протяженностью 7 километров, а также обустроены водопроводные колодцы.

По предварительным данным, трубопроводы транспортировались на больших барабанах длиной одного отрезка 430 метров. Это существенно сократило скорость монтажа водопровода.

Город Ирпень отныне совмещен с водопроводной системой Киева, а вода будет поставляться со столичных водопроводных станций.

Работы осуществлялись благодаря финансированию и при поддержке благотворительных организаций, в частности, Международного Комитета Красного Креста в Украине,

– отметили в городском совете Киева.

По данным пресс-службы "Киевводоканала", компания уже давно была готова к образованию так называемой Киевской агломерации и поставке воды в близлежащие населенные пункты. Поскольку киевское водопроводное хозяйство имеет свободные мощности, которые не используются в полном объеме.

Ранее было известно, что в городах-сателлитах наблюдалась существенная нехватка качественной питьевой воды, а местные водозаборы не могли обеспечить реальные объемы водопотребления. Отныне в Ирпене не будет проблемы с поставкой качественной питьевой воды.

Вас это может заинтересовать – советскую скульптуру рабочих под Аркой дружбы народов демонтировали: видео