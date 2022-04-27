Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації. Зазначається, що водогін прокладали спільними зусиллями фахівців "Київводоканалу", "Ірпіньводоканалу", "Житомирводоканалу" та підрядних організацій.

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У КМДА зазначили, що всього прокладено дві нитки поліетиленових труб діаметром 160 мм протяжністю 7 км та облаштовано водопровідні колодязі.

За попередніми даними, трубопроводи транспортувалися на великих барабанах довжиною одного відрізка 430 метрів. Це суттєво скоротило швидкість монтажу водогону.

Місто Ірпінь відтепер поєднано з водопровідною системою Києва, а вода постачатиметься зі столичних водопровідних станцій.

Роботи здійснювались завдяки фінансуванню та за підтримки благодійних організацій, зокрема, Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні,

– зазначили у міській раді Києва.

За даними пресслужби "Київводоканалі", компанія вже давно була готова до утворення так званої Київської агломерації та постачання води у прилеглі населені пункти. Оскільки київське водопровідне господарство має вільні потужності, які не використовуються в повному обсязі.

Раніше було відомо, що у містах-сателітах спостерігалась суттєва нестача якісної питної води, а місцеві водозабори не могли забезпечити реальні об'єми водоспоживання. Відтепер в Ірпені не буде проблеми з постачанням якісної питної води.

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