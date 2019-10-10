Коммунальщики починили мост в Киеве нитками и скотчем: фото
Коммунальщики Киева попытались "отремонтировать" металлическое ограждение моста возле Привокзальной площади с помощью скотча и ниток.
"После обращения киевлян об аварийном состоянии моста возле Привокзальной площади коммунальщики отремонтировали его скотчем и нитками", – сообщил телеграмканал Kyiv LIVE.
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