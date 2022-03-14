Они – уже четко определены. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Обратите внимание Переговоры с Россией продолжаются нон-стоп: 14 марта состоится переговорная сессия

"Коммуникация тяжело, но происходит", – подчеркнул Подоляк.

У сторон – разные политические системы

По словам советника главы ОП, политические системы Украины и России очень разные. В этом и есть причина разногласий в позициях.

"Украина – это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества", – заметил Подоляк.

Что известно о переговорах

В Офисе Президента отметили, что на конкретные результаты переговоров с Россией Украина выйдет в считанные дни.

Переговоры между сторонами продолжаются нон-стоп в видеоформате. Рабочие группы работают постоянно. Подоляк отметил, что Украина продолжает придерживаться своих требований – окончание войны и вывод российских войск.

Обратите внимание – Обращение Подоляка перед переговорами: смотрите видео

Полный текст публикации в твиттере:

Стороны активно выражают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина – свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества.