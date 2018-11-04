Коммунизация по-российски: Путин может вернуть советское название еще одному силовому ведомству

В ближайшее время в России могут вернуть название КГБ (Комитет государственной безопасности). В частности, с такой инициативой к президенту России Владимиру Путину обратились активисты общественной организации "Национальный комитет +60".

Такая идея у них появилась после выступления хозяина Кремля на праздновании Дня военного разведчика, где он предложил вернуть военной разведке название ГРУ (Главное разведывательное управление), пишет ZNAK.

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Однозначно архиважные аналогичные спецслужбы союзного государства Россия – Беларусь должны именоваться одинаково – КГБ. По мнению экспертов, обратное переименование КГБ, ГРУ и милиции, несомненно, получит полное одобрение россиян и нейтрализует провокации оппозиции, которая живет на щедрые подачки Запада!

– говорится в заявлении.

Кроме того, общественные активисты предложили переименовать ГИБДД (Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения) обратно в ГАИ.

"Считаем, что реализация пакета обратных переименований станет лучшим подарком россиянам к Новому году!"– говорят представители "Национального комитета +60".

Напомним, недавно Владимир Путин предложил восстановить название Главное разведывательное управление для военной разведки РФ, которая была во времена Советского Союза. Так, во время поздравления военных разведчиков со 100-летием со дня создания ГРУ он отметил, что каким-то непонятным образом из названия "Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ" исчезло слово "разведывательное", поэтому политик предложил это восстановить.

Что такое "Национальный комитет +60"? Эту организацию создали петербургские общественные активисты ради празднования 60-летия Владимира Путина, которое прошло в 2012 году. Однако после завершения празднования комитет не был распущен и продолжает выступать с инициативами.