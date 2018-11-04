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      Комунізація по-російський: Путін може повернути радянську назву ще одному силовому відомству

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      Путіну запропонували повернути назву КГБ
      Путіну запропонували повернути назву КГБ / Колаж 24 канал

      Найближчим часом у Росії можуть повернути назву КГБ (Комітет державної безпеки). Зокрема, з такою ініціативою до президента Росії Володимира Путіна звернулися активісти громадської організації "Національний комітет +60".

      Така ідея у них з'явилася після виступу господаря Кремля на святкуванні Дня військового розвідника, де він запропонував повернути військовій розвідці назву ГРУ (Головне розвідувальне управління), пише ZNAK.

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      Однозначно архіважливі аналогічні спецслужби союзної держави Росія – Білорусь повинні іменуватися однаково – КГБ. На думку експертів, зворотне перейменування КДБ, ГРУ та міліції, безсумнівно, отримає повне схвалення росіян і нейтралізує провокації опозиції, що живе на щедрі подачки Заходу! 
      – мовиться у заяві.

      Крім того, громадські активісти запропонували перейменувати ГІБДД (Головне управління із забезпечення безпеки дорожнього руху) назад на ДАІ.

      "Вважаємо, що реалізація пакету зворотних перейменувань стане найкращим подарунком росіянам до Нового року!" – кажуть представники "Національного комітету +60".

      Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін запропонував відновити назву Головне розвідувальне управління для військової розвідки РФ, що була за часів Радянського Союзу. Так, під час привітання військових розвідників зі 100-річчям з дня створення ГРУ він зазначив, що якимось незрозімулим чином з назви "Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ" зникло слово "розвідувальне", відтак політик запропонував це відновити.

      Що таке "Національний комітет +60"? Цю організацію створили петербурзькі громадські активісти задля святкування 60-річчя Володимира Путіна, який пройшов в 2012 році. Однак після завершення святкування комітет не було розпущено та він продовжує виступати з ініціативами.

      Теги: Новини України Володимир Путін СРСР Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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