Комунізація по-російський: Путін може повернути радянську назву ще одному силовому відомству

Найближчим часом у Росії можуть повернути назву КГБ (Комітет державної безпеки). Зокрема, з такою ініціативою до президента Росії Володимира Путіна звернулися активісти громадської організації "Національний комітет +60".

Така ідея у них з'явилася після виступу господаря Кремля на святкуванні Дня військового розвідника, де він запропонував повернути військовій розвідці назву ГРУ (Головне розвідувальне управління), пише ZNAK.

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Однозначно архіважливі аналогічні спецслужби союзної держави Росія – Білорусь повинні іменуватися однаково – КГБ. На думку експертів, зворотне перейменування КДБ, ГРУ та міліції, безсумнівно, отримає повне схвалення росіян і нейтралізує провокації опозиції, що живе на щедрі подачки Заходу!

– мовиться у заяві.

Крім того, громадські активісти запропонували перейменувати ГІБДД (Головне управління із забезпечення безпеки дорожнього руху) назад на ДАІ.

"Вважаємо, що реалізація пакету зворотних перейменувань стане найкращим подарунком росіянам до Нового року!" – кажуть представники "Національного комітету +60".

Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін запропонував відновити назву Головне розвідувальне управління для військової розвідки РФ, що була за часів Радянського Союзу. Так, під час привітання військових розвідників зі 100-річчям з дня створення ГРУ він зазначив, що якимось незрозімулим чином з назви "Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ" зникло слово "розвідувальне", відтак політик запропонував це відновити.

Що таке "Національний комітет +60"? Цю організацію створили петербурзькі громадські активісти задля святкування 60-річчя Володимира Путіна, який пройшов в 2012 році. Однак після завершення святкування комітет не було розпущено та він продовжує виступати з ініціативами.