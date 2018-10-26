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      "Із вдячністю згадуємо проведені роки в Комсомолі": керівництво Росії знову засумувало за СРСР

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      Матвієнко заявила, що шкодує про відсутність у Росії такої організації, як Комсомол
      Матвієнко заявила, що шкодує про відсутність у Росії такої організації, як Комсомол / Прес-служба Ради Федерації РФ

      Очільниця Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко висловила жаль, що у сьогоднішній Росії немає такої організації, як Комсомол. За її словами, роки проведені тут вона згадує із вдячністю.

      Таку заяву вона зробила на засіданні Ради Федерації, передає ТАСС

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      Спікерка верхньої палати російського парламенту, зокрема, привітала своїх колег з прийдешнім 100-річчям із дня створення Всесоюзної ленінської комуністичної спілки молоді (ВЛКСМ), який буде відзначатися 29 жовтня.

      "Я хочу привітати вас усіх з цією датою, щоб назавжди у нас залишилися ці добрі спогади", – зауважила політикиня.

      За її словами, практично кожен з представників Ради Федерації "пройшов цю школу".

      "Впевнена, всі ми з вдячністю згадуємо проведені роки в Комсомолі: затребуваність молоді, ті справи, які доручалися молодим людям. Шкодую, що сьогодні немає такої організації, яка могла б таким чином підтримувати молодих робітників , службовців, науковців", – наголосила Матвієнко.

      Крім того, вона сповістила, що цій даті присвячено виставку радянських плакатів у Раді Федерації, на якій представлено плакати 40-80-х років, що "відображають славний бойовий і трудовий шлях Комсомолу".

      До слова, на початку вересня губернатор Іркутської області комуніст Сергій Левченко заявив, що очолюваний ним регіон перейде на держплан за зразком радянських "п'ятирічок".

      Теги: Новини політики Новини Росії Діти і неповнолітні Історія СРСР
      Джерело: 24 Канал
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