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      Руководство России снова соскучилось за СССР

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      Матвиенко заявила, что сожалеет об отсутствии в России такой организации, как Комсомол
      Матвиенко заявила, что сожалеет об отсутствии в России такой организации, как Комсомол / Пресс-служба Совета Федерации РФ

      Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила сожаление, что в сегодняшней России нет такой организации, как Комсомол. По ее словам, годы проведенные здесь она вспоминает с благодарностью.

      Такое заявление она сделала на заседании Совета Федерации, передает ТАСС

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      Спикерка верхней палаты российского парламента, в частности, поздравила своих коллег с наступающим 100-летием со дня создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), который будет отмечаться 29 октября.

      "Я хочу поздравить вас всех с этой датой, чтобы навсегда у нас остались эти добрые воспоминания", – отметила политик.

      По ее словам, практически каждый из представителей Совета Федерации "прошел эту школу".

      "Уверена, все мы с благодарностью вспоминаем проведенные годы в комсомоле: востребованность молодежи, те дела, которые поручались молодым людям. Жалею, что сегодня нет такой организации, которая могла бы таким образом поддерживать молодых рабочих, служащих, ученых", – подчеркнула Матвиенко.

      Кроме того, она сообщила, что этой дате посвящена выставка советских плакатов в Совете Федерации, на которой представлены плакаты 40-80-х годов, что "отражают славный боевой и трудовой путь Комсомола".

      К слову, в начале сентября губернатор Иркутской области коммунист Сергей Левченко заявил, что возглавляемый им регион перейдет на госплан по образцу советских "пятилеток".

      Теги: Новости политики Новости России СССР История Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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