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      Коморовский пригласил Порошенко в Польшу

      103 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / ТСН

      Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Польши Брониславом Коморовским.

      Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

      Коморовский искренние поздравил украинского коллегу и народ Украины с проведением свободных и открытых выборов, которые, несмотря на сложнейшие условия, подтвердили приверженность Украины демократическим стандартам.

      Вместе с тем, президент Польши пригласил Порошенко посетить Польшу еще до конца этого года.

      "Глава Украинского государства поблагодарил за приглашение и выразил надежду, что парламент Республики Польша вскоре ратифицирует Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", — отметили в ведомстве.

      В свою очередь, украинский Президент также пригласил польского коллегу совершить государственный визит в Украину.

      "В этом контексте собеседники согласовали проведение консультационного комитета на уровне заместителей глав администраций, цель которого — активизация двусторонних отношений на высшем уровне", — добавили в пресс-службе.

      Теги: Новости политики Петр Порошенко Новости Польши Президент Украины Бронислав Коморовский
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 28 октября 2014
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