Коморовский пригласил Порошенко в Польшу

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Польши Брониславом Коморовским.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Коморовский искренние поздравил украинского коллегу и народ Украины с проведением свободных и открытых выборов, которые, несмотря на сложнейшие условия, подтвердили приверженность Украины демократическим стандартам.

Вместе с тем, президент Польши пригласил Порошенко посетить Польшу еще до конца этого года.

"Глава Украинского государства поблагодарил за приглашение и выразил надежду, что парламент Республики Польша вскоре ратифицирует Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", — отметили в ведомстве.

В свою очередь, украинский Президент также пригласил польского коллегу совершить государственный визит в Украину.

"В этом контексте собеседники согласовали проведение консультационного комитета на уровне заместителей глав администраций, цель которого — активизация двусторонних отношений на высшем уровне", — добавили в пресс-службе.