Компании тепловой генерации допустили целый ряд грубых нарушений при формировании складских запасов угля перед началом отопительного сезона.

Об этом сообщил председатель Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк в эфире телеканала вечером 8 февраля.

По его словам, сейчас НКРЭКУ проводит проверку обеспечения складскими запасами угля у компаний-операторов тепловых электростанций.

В. Тарасюк назвал "вопиющей" ситуацию с запасами угля на складах – в результате чего недовыработку электроэнергии на ТЭС приходится компенсировать импортом электроэнергии, чтобы избежать веерных отключений.

Проверка проводится по обращению НЭК "Укрэнерго", ее окончательные результаты станут известны в пятницу, уточнил В. Тарасюк. Он также отметил, что компании тепловой генерации должны иметь необходимые запасы угля, это часть лицензионных условий и прямая норма закона.

Они должны соблюдать лицензионные условия... Не все компании имели запасы угля. Нарушения были, мы их зафиксируем и будем разбираться, кто виноват – по результатам проверки,

– заявил председатель НКРЭКУ.

Он также подчеркнул, что комиссия одинаково относится как к государственным, так и к частным компаниям тепловой генерации.

Напомним, в отопительный сезон 2021 гг. Украина вошла с рекордными складскими запасами угля – 2,9 млн т в начале октября. Но уже к середине января они оказались в 2 раза меньше допустимых нормативов.