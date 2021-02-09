Компанії теплової генерації допустили цілий ряд грубих порушень при формуванні складських запасів вугілля перед початком опалювального сезону.

Про це повідомив голова Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк в ефірі телеканалу ввечері 8 лютого.

За його словами, зараз НКРЕКУ проводить перевірку забезпечення складськими запасами вугілля у компаній – операторів теплових електростанцій.

В. Тарасюк назвав "кричущою" ситуацію із запасами вугілля на складах – в результаті чого недовиробіток електроенергії на ТЕС доводиться компенсувати імпортом електроенергії, щоб уникнути віялових відключень.

Перевірка проводиться за зверненням НЕК "Укренерго", її остаточні результати стануть відомі в п'ятницю, уточнив В. Тарасюк. Він так само відзначив, що компанії теплової генерації зобов'язані мати необхідні запаси вугілля, це частина ліцензійних умов і пряма норма закону.

Вони повинні дотримуватися ліцензійних умов ... Не всі компанії мали запаси вугілля. Порушення були, ми їх зафіксуємо і будемо розбиратися, хто винен – за результатами перевірки,

– заявив голова НКРЕКУ.

Він також підкреслив, що Комісія однаково ставиться як до державних, так і до приватних компаній теплової генерації.

Нагадаємо, в опалювальний сезон 2021 року Україна ввійшла з рекордними складськими запасами вугілля – 2,9 млн т на початку жовтня. Але вже до середини січня вони виявилися у 2 рази менше допустимих нормативів.