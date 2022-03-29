Известно, что Google 23 марта начала закрывать проекты компаний в России. Это коснулось также выпуска собственных смартфонов на базе операционной системы Android, передают РосСМИ. Следовательно, в стране-агрессоре вынуждены искать альтернативу.
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Россия повторяет путь Huawei
Российские компании, в частности BQ, получили от Google сообщение с таким текстом:
Законодательство США об экспорте запрещает предоставление услуг России, а также экспорт, реэкспорт или передачу в Россию программного обеспечения и технологий американского происхождения.
То же самое в свое время уже проходил Huawei, которого из-за санкций лишили доступа к сервисам Google. Китайскому производителю пришлось создавать собственную операционную систему Harmony OS.
Пока известно о двух российских компаниях, у которых прекратилось лицензирование смартфонов. Работа над проектами отменена Google.
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В России могут отключить сервисы Google.
Как отмечает в РосСМИ генеральный директор BQ Владимир Пузнов, новые смартфоны будут выпускать без сервисов Google. Он свято убежден, что отзыв лицензии коснется не только российских, но и мировых производителей. Мол, с течением времени все услуги Google в России могут быть отключены.
Официальной информации от Google пока не поступало. Мы предполагаем, что это произойдет так же внезапно, как и остановка лицензирования,
– сказал он одному из изданий.
Теперь российские компании, занимающиеся выпуском смартфонов, могут переходить на Harmony OS от Huawei. К слову, тот самый смартфон AYYA, которым так кичились в России, работает на базе Android. Так что очень скоро и их выпускать будет сложнее.
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