Відомо, що Google 23 березня почала закривати проєкти компаній у Росії. Це торкнулося також і випуску власних смартфонів на базі операційної системи Android, передають РосЗМІ. Відтак у країні-агресорці вимушені шукати альтернативу.
Читайте також Повернення тетріса: Південна Корея заборонила експорт електроніки в Росію й Білорусь
Росія повторює шлях Huawei
Російські компанії, зокрема BQ, отримали від Google повідомлення з таким текстом:
Законодавство США про експорт забороняє надання послуг Росії, а також експорт, реекспорт або передачу в Росію програмного забезпечення та технологій американського походження.
Те ж саме свого часу вже проходив Huawei, якого позбавили через санкції доступу до сервісів Google. Тож китайському виробникові довелося створювати власну операційну систему Harmony OS.
Наразі відомо про дві російські компанії, у яких припинилося ліцензування смартфонів. Робота над проєктами скасована з боку Google.
Тим часом VPN-сервіс Proton запропонував росіянами висилати гроші поштою
У Росії узагалі можуть вимкнути сервіси Google
Як зазначає у РосЗМІ генеральний директор BQ Володимир Пузнов, нові смартфони компанії випускатимуть без сервісів Google. Він свято переконаний, що відкликання ліцензії торкнеться не лише російських, а й світових виробників. Мовляв, з часом усі послуги Google в Росії можуть бути відключені.
Офіційної інформації від Google поки не надходило. Ми припускаємо, що це станеться так само раптово, як і зупинення ліцензування,
– сказав він одному з видань.
Тож тепер російські компанії, які займаються випуском смартфонів, можуть переходити на Harmony OS від Huawei. До слова, той самий смартфон AYYA, яким так хизувалися у Росії, працює на базі Android. Тож дуже скоро і їх випускати буде складніше.
Це цікаво – Росія помстилася Швейцарії за санкції – дивіться відео: