Такое заявление сделало руководство государственной нефтяной компании Азербайджана Socar.

Важно Азербайджанская SOCAR купила сеть заправок Glusco, которую связывают с Медведчуком, – СМИ

Других деталей в Socar не сообщили.

Последние сообщения СМИ о приобретении Socar АЗС Glusco в Украине не соответствуют действительности,

– говорится в сообщении.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о "якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Виктору Медведчуку, одной из коммерческих структур", является неправдивой.