Таку заяву зробило керівництво державної нафтової компанії Азербайджану Socar.

Важливо Азербайджанська SOCAR купила мережу заправок Glusco, яку пов'язують з Медведчуком, – ЗМІ

Інших деталей у Socar не розповіли.

Нещодавні повідомлення ЗМІ про придбання Socar АЗС Glusco в Україні не відповідають дійсності,

– мовиться у повідомленні.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що інформація про "нібито покупку мережі автозаправних станцій, яка належить Віктору Медведчуку, однією з комерційних структур", є неправдивою.