Таку заяву зробило керівництво державної нафтової компанії Азербайджану Socar.

Важливо Азербайджанська SOCAR купила мережу заправок Glusco, яку пов'язують з Медведчуком, – ЗМІ

Інших деталей у Socar не розповіли.

Нещодавні повідомлення ЗМІ про придбання Socar АЗС Glusco в Україні не відповідають дійсності,
– мовиться у повідомленні.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що інформація про "нібито покупку мережі автозаправних станцій, яка належить Віктору Медведчуку, однією з комерційних структур", є неправдивою.

Що відомо про мережу АЗС Glusco?

Вона сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснефть", який у 2016 році викупив міжнародний трейдер Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. Мережа налічує 126 АЗС і 6 нафтобаз. Також компанія здійснює заправку літаків у столичних аеропортах "Бориспіль" та "Київ". Власник Glusco – Нісан Моісеєв, друг народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.