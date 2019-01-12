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      Компания Apple переманила к себе лучшего дизайнера Tesla

      Авто24 Читати новину українською

      Что-то долго ничего не было слышно об автомобильной программе Apple, однако недавно появилась информация о том, что компания с логотипом яблока переманила к себе одного из дизайнеров Tesla.

      Им стал Эндрю Ким, который до этого участвовал в разработке электромобилей Roadster и Model Y.

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      Интересно, что до этого Эндрю работал в Microsoft. К слову, в последнее время Apple устроил настоящую охоту за сотрудниками Tesla, предложив работу десяткам специалистов. Председатель правления Apple Тим Кук неоднократно заявлял, что компания сфокусирована на автономных системах управления автомобилями.

      Голова правління Apple Тім Кук

      Председатель правления Apple Тим Кук

      И речь идет не лишь о разработке для сторонних заказчиков, а вероятно и о собственном автомобиле Apple.

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      Илон Маск и Boring Company презентовали тоннель длиной в одну милю, который прокопали под офисом фирмы в Лос-Анжелесе. На его примере инвесторам и заинтересованным лицам будут показывать, как будет выглядеть тоннель будущего, который будут прокладывать под городом. Этот тоннель поможет решить проблему пробок.

      Тунель у Лос-Анжелесі

      Туннель в Лос-Анжелесе

      Правда, вместо специальной платформы пока туннелем движется Tesla Model Х, которую спускают туда лифтом. Она имеет специальные ролики на передних колесах, упираясь в боковины дороги держат машину на курсе.

      Тунель від Ілона Маска та Boring Company

      Тоннель от Илона Маска и Boring Company

      Такие ролики будут продаваться за каких-то 300 долларов. Тестовая Tesla движется со скоростью под 60 километров в час, хотя обещают что в готовом проекте будут достигать скорости 240 километров.

      Почему Jaguar сокращает штат и что сделал Ford для собак – смотрите в программе.

      Теги: Авто24 Авто
      Источник: 24 канал
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