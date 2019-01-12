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      Компанія Apple переманила до себе найкращого дизайнера Tesla

      Авто24 4 Читать новость на русском

      Щось довго нічого не було чутно про автомобільну програму Apple, проте нещодавно з'явилася інформація про те, що компанія з логотипом яблука переманила до себе одного з дизайнерів Tesla.

      Ним став Ендрю Кім, який до цього брав участь у розробці електромобілів Roadster та Model Y.

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      Цікаво, що до цього Ендрю працював в Microsoft. До слова, останнім часом Apple влаштував справжнє полювання за працівниками Tesla, запропонувавши роботу десяткам спеціалістів. Голова правління Apple Тім Кук неодноразово заявляв, що компанія дуже сфокусована на автономних системах керування автомобілями.

      Голова правління Apple Тім Кук
      Голова правління Apple Тім Кук

      І мова йде не лише про розробки для сторонніх замовників, а ймовірно і про власний автомобіль Apple. 

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      Ілон Маск та Boring Company презентували тунель довжиною в одну милю, який прокопали під офісом фірми в Лос-Анжелесі. На його прикладі інвесторам та зацікавленим особам показуватимуть, як виглядатиме тунель майбутнього, який прокладатимуть під містом. Цей тунель допоможе розв'язати проблему заторів.

      Тунель у Лос-Анжелесі
      Тунель у Лос-Анжелесі

      Щоправда, замість спеціальної платформи поки що тунелем рухається Tesla Model Х, яку спускають туди ліфтом. Вона має спеціальні ролики на передніх колесах, які впираючись у боковини дороги тримають машину на курсі.

      Тунель від Ілона Маска та Boring Company
      Тунель від Ілона Маска та Boring Company

      Такі ролики продаватимуться за якихось 300 доларів. Тестова Tesla рухається зі швидкістю під 60 кілометрів на годину, хоча обіцяють що у готовому проекті швидкості сягатимуть 240 кілометрів.

      Чому Jaguar скорочує штат та що зробив Ford для собак – дивіться у програмі.

      Теги: Авто24 Авто
      Джерело: 24 канал
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