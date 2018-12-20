Audi презентувала гучну новинку, яка стане суперником Tesla Model S

Без сумніву найбільше уваги на мотор-шоу в Лос-Анжелесі привернув електричний седан Audi E-Tron GT, який збирається стати суперником для Tesla Model S.

Концепт через кілька років піде в серію, а також він є рідним братом Porsche Taycan.

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Два електричні мотори E-Tron GT видають 590 сил, тому до сотні він здатен розігнатися за 3,5 секунди.



Новинка від Audi

Максимальна швидкість одного з найгарніших електромобілів сучасності становить 240 кілометрів на годину, а запас ходу – 400 кілометри.



Audi E-Tron GT



СуперникTesla Model S

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