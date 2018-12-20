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      Audi презентувала гучну новинку, яка стане суперником Tesla Model S

      Авто24 6 Читать новость на русском

      Без сумніву найбільше уваги на мотор-шоу в Лос-Анжелесі привернув електричний седан Audi E-Tron GT, який збирається стати суперником для Tesla Model S.

      Концепт через кілька років піде в серію, а також він є рідним братом Porsche Taycan.

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      Два електричні мотори E-Tron GT видають 590 сил, тому до сотні він здатен розігнатися за 3,5 секунди.

      Audi E-Tron GT
      Новинка від Audi

      Максимальна швидкість одного з найгарніших електромобілів сучасності становить 240 кілометрів на годину, а запас ходу – 400 кілометри.

      Audi E-Tron GT
      Audi E-Tron GT

      Audi E-Tron GT
      СуперникTesla Model S

      Про позашляховик R1T від американської компанії Rivian та китайські електромобілі компанія Byton – дивіться у програмі. 

      Теги: Авто24 Авто Транспорт
      Джерело: 24 канал
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