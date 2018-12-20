Audi презентувала гучну новинку, яка стане суперником Tesla Model S
Без сумніву найбільше уваги на мотор-шоу в Лос-Анжелесі привернув електричний седан Audi E-Tron GT, який збирається стати суперником для Tesla Model S.
Концепт через кілька років піде в серію, а також він є рідним братом Porsche Taycan.
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Два електричні мотори E-Tron GT видають 590 сил, тому до сотні він здатен розігнатися за 3,5 секунди.
Новинка від Audi
Максимальна швидкість одного з найгарніших електромобілів сучасності становить 240 кілометрів на годину, а запас ходу – 400 кілометри.
Audi E-Tron GT
СуперникTesla Model S
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Джерело: 24 канал
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