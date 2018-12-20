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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Audi представила громкую новинку, которая станет соперником Tesla Model S

      Авто24 3 Читати новину українською

      Несомненно больше всего внимания на мотор-шоу в Лос-Анджелесе привлек электрический седан Audi E-Tron GT, который собирается стать соперником для Tesla Model S.

      Концепт через несколько лет пойдет в серию, а также он является родным братом Porsche Taycan.

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      Два электрических мотора E-Tron GT выдают 590 сил, поэтому до сотни он способен разогнаться за 3,5 секунды.

      Audi E-Tron GT

      Новинка от Audi

      Максимальная скорость одного из красивейших электромобилей современности составляет 240 километров в час, а запас хода – 400 километров.

      Audi E-Tron GT
      Audi E-Tron GT

      Audi E-Tron GT
      СоперникTesla Model S

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      Теги: Транспорт Авто Авто24
      Источник: 24 канал
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