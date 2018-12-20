Audi представила громкую новинку, которая станет соперником Tesla Model S
Несомненно больше всего внимания на мотор-шоу в Лос-Анджелесе привлек электрический седан Audi E-Tron GT, который собирается стать соперником для Tesla Model S.
Концепт через несколько лет пойдет в серию, а также он является родным братом Porsche Taycan.
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Два электрических мотора E-Tron GT выдают 590 сил, поэтому до сотни он способен разогнаться за 3,5 секунды.
Новинка от Audi
Максимальная скорость одного из красивейших электромобилей современности составляет 240 километров в час, а запас хода – 400 километров.
Audi E-Tron GT
СоперникTesla Model S
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