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      Компания Bosch представила солнцезащитный козырек: как он поможет уменьшить количество аварий

      Авто24 24 Читати новину українською

      На выставке электроники в Лас-Вегасе компания Bosch представила инновационный солнцезащитный козырек для автомобилей, который должен уберечь водителей от аварий. Его назвали Virtual Visor.

      Солнцезащитный козырек – это большой прозрачный экран, в котором затемняются определенные секции. Согласно данным статистики, ослепление солнцем становится причиной тысяч аварий.

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      Инженеры немецкой компании предложили использовать систему, которая состоит из прозрачного жидкокристаллического дисплея и камер, которые будут следить за положением глаз водителя. Это, по их мнению, и поможет уберечь многих водителей от аварий.

      Bosch представила солнцезащитный козырек Virtual Visor: видео

      В соответствии с этим компьютер будет затенять определенные секции экрана таким образом, чтобы солнце не попадало в глаза водителя. Однако остальная часть экрана будет оставаться прозрачной. Это даст лучший обзор. Пока не известно сколько будет стоить такой прибор и станет ли он серийным. Сейчас Virtual Visor остается концептуальной разработкой.

      камери
      Камеры будут следить за положением глаз водителя

      козирок
      Компьютер будет затенять только определенные секции экрана

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Авто Авто24
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