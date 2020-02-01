Компания Bosch представила солнцезащитный козырек: как он поможет уменьшить количество аварий
На выставке электроники в Лас-Вегасе компания Bosch представила инновационный солнцезащитный козырек для автомобилей, который должен уберечь водителей от аварий. Его назвали Virtual Visor.
Солнцезащитный козырек – это большой прозрачный экран, в котором затемняются определенные секции. Согласно данным статистики, ослепление солнцем становится причиной тысяч аварий.
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Инженеры немецкой компании предложили использовать систему, которая состоит из прозрачного жидкокристаллического дисплея и камер, которые будут следить за положением глаз водителя. Это, по их мнению, и поможет уберечь многих водителей от аварий.
Bosch представила солнцезащитный козырек Virtual Visor: видео
В соответствии с этим компьютер будет затенять определенные секции экрана таким образом, чтобы солнце не попадало в глаза водителя. Однако остальная часть экрана будет оставаться прозрачной. Это даст лучший обзор. Пока не известно сколько будет стоить такой прибор и станет ли он серийным. Сейчас Virtual Visor остается концептуальной разработкой.
Камеры будут следить за положением глаз водителя
Компьютер будет затенять только определенные секции экрана
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