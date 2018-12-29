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      Компания Bugatti испытала тормозной диск, напечатанный на 3D принтере

      Автотехнологии 2 Читати новину українською

      Компания Bugatti, которая еще в начале 2018 года анонсировала выпуск первого в мире тормозного суппорта, изготовленного с помощью 3D-печати, недавно показала механизм в действии. Диск на экспериментальном стенде условно разогнали до скорости свыше 370 километров в час, после чего имитировали резкое торможение. Тормозной диск раскалялся до красна, но суппорт с честью выдержал испытание.

      Больше – смотрите в видео.

      Теги: Авто Автотехнологии Bugatti
      Источник: 24 канал
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