Компанія Bugatti випробувала гальмівний диск, надрукований на 3D принтері

Компанія Bugatti, яка ще на початку 2018 року анонсувала випуск першого у світі гальмівного супорта, виготовленого за допомогою 3D-друку, нещодавно показала механізм у дії. Диск на експериментальному стенді умовно розігнали до швидкості понад 370 кілометрів на годину, після чого імітували різке гальмування. Гальмівний диск розпікався до червоного, але супорт з честю витримав випробування.

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