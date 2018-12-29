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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      Компанія Bugatti випробувала гальмівний диск, надрукований на 3D принтері

      Автотехнології 15 Читать новость на русском

      Компанія Bugatti, яка ще на початку 2018 року анонсувала випуск першого у світі гальмівного супорта, виготовленого за допомогою 3D-друку, нещодавно показала механізм у дії. Диск на експериментальному стенді умовно розігнали до швидкості понад 370 кілометрів на годину, після чого імітували різке гальмування. Гальмівний диск розпікався до червоного, але супорт з честю витримав випробування.

      Більше – дивіться у відео.

      Теги: Автотехнології Авто Bugatti
      Джерело: 24 канал
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